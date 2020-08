Kapitán United Maguire byl po dvou dnech propuštěn z vazby

O Maguirově propuštění informovaly řecké úřady s tím, že on i další dva obvinění Britové se úterního soudu nemusí zúčastnit a mohou se vrátit do vlasti. Nejdražší obránce světa byl ve vazbě od čtvrtka poté, co se na Mykonosu dostal do konfliktu s dalšími turisty a poté napadl i zasahující policisty.

Maguire zamířil na dovolenou po vyřazení United v semifinále Evropské ligy. V něm anglický celek navzdory převaze a několika velkým šancím prohrál 1:2 s pozdějším vítězem soutěže Sevillou. V Premier League výběr trenéra Oleho Gunnara Solskjaera obsadil třetí místo. Do nové sezony vstoupí United v polovině září.