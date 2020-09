Mourinho zkritizoval rozhodčí i vlastní hráče, tým ho zklamal

O vítězství "Karamelek" na prázdném stadionu Tottenhamu rozhodl hlavou v 55. minutě Dominic Calvert-Lewin, který si naskočil na přímý kop Lucase Digneho. Mourinhovi vadilo, že hosté nerozehráli standardní situaci z místa faulu.

"Neomlouvám tím výsledek nebo výkon. Je neuvěřitelné, že se přímý kop rozehraje minimálně pět metrů od místa faulu, když je na hřišti a po stranách tolik rozhodčích. Je to obrovský rozdíl," citovala BBC Mourinha.

Výkon londýnského celku se mu nezamlouval. "Byli jsme líní v presování, což je důsledek špatné fyzičky a letní přípravy. Někteří hráči ani neměli přípravu, někteří se zase nacházeli ve špatném duševním rozpoložení. Nechci o tom mluvit, protože si nejsem jistý. Tým mě zklamal," uvedl sedmapadesátiletý Portugalec.

"Harry Kane s námi trénoval jenom jednou. Nebudu jmenovat všechny. Z různých důvodů spousta našich hráčů neprožila pořádnou přípravu," konstatoval někdejší trenér Porta, Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid nebo Manchesteru United.

Na mužstvu se podle něj negativně projevily potíže s koronavirem. "Několik hráčů bylo pozitivních na covid-19, jiní zase museli jít do karantény, protože přišli do styku s nakaženými. Další hráč chyběl kvůli tomu, že trávil prázdniny v zemi, odkud musel po návratu domů z vládního nařízení do karantény. Spousta hráčů navíc reprezentovala, takže to byla složitá příprava," prohlásil trojnásobný vítěz Premier League s Chelsea.