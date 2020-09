Kloppa naštval aplaus z lavičky Liverpoolu po vyloučení soupeře

Dánský obránce na konci první půle za stažení unikajícího Sadia Maného původně dostal žlutou kartu, která byla po zásahu videorozhodčího opravena na červenou. Z lavičky Liverpoolu se ozval aplaus, Klopp se však otočil se slovy: "Zbláznil ses? Tohle nikdy neděláme, OK?"

"Nebyl to žádný z náhradníků, ale další člen realizačního týmu. Už jsem mu řekl, co si o tom myslím, a on to akceptoval. V tu chvíli jsem nic podobného nechtěl vidět," řekl Klopp po nedělním utkání novinářům.

O triumfu "Reds" rozhodl střelec Mané, manažer Klop mu za to děkoval.

Neil Hall, Reuters

"Když jsem zahlédl Christensenovy ruce na Sadiovi, tak mě napadlo, že to je jasná červená. Ale ještě jsem neviděl opakované záběry, takže pokud má někdo jiný názor, tak to respektuju," přidal trenér Liverpoolu.

O triumfu "Reds" rozhodl po změně stran Mané. Senegalský útočník se nejprve v 50. minutě trefil hlavou a o čtyři minuty později potrestal obrovskou minelu brankáře Chelsea Kepy Arrizabalagy. Jeho protějšek Alisson Becker čtvrt hodiny před koncem zneškodnil Jorginhovi penaltu.

"Zvítězili bychom, kdyby Chelsea hrála v jedenácti? Kdo ví. Myslím, že jsme v prvním poločase byli lepší a mohli vyhrát, ale těžko říct. Samozřejmě červená karta zápas ovlivnila a druhá půle byla jiná," konstatoval Klopp.

Matt Dunham, Reuters

"Hodně se mi líbil náš výkon. Hráli jsme o dvě věci - o tři body a o to, abychom ukázali lidem, že na nás musejí být připravení, když přijedeme," dodal třiapadesátiletý kouč, jehož tým vyhrál i druhý zápas v novém ročníku Premier League.

Trenér Chelsea Frank Lampard cítil, že duel zlomilo Christensenovo vyloučení. "První poločas byl velmi vyrovnaný a červená karta zcela změnila obraz zápasu. Kepa samozřejmě udělal jasnou chybu, která nám ublížila. Musí dál pracovat. Má naši podporu, ale jednoznačně chyboval," prohlásil Lampard.

Podle něj byl však výkon londýnského mužstva paradoxně lepší než při úvodním triumfu 3:1 v Brightonu. "Jsem zklamaný z prohry 0:2, ale spokojenější než při mnoha momentech v Brightonu. Stále jsme v takové přípravě. Viděl jsem bojovného ducha, touhu bránit od mnoha hráčů, záloha do toho dala všechno. Chlapci musejí hrát srdcem. Teď bude důležité, jak se odtud posuneme," upozornil někdejší anglický reprezentant.