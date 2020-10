Když Vladimír Coufal před osmi lety přestoupil do Liberce, neměl to v novém působišti na startu snadné. Dobře si to pamatuje jeho tehdejší parťák Michael Rabušic. „Je ukázkou toho, že ani ten největší talent a nejlepší fotbalista se nikam nedostane, když fotbalu nedává všechno," podotýká Rabušic, jenž v neděli shodou okolností sledoval v televizi první poločas Coufalovy premiéry v dresu West Hamu. Tam 28letý český reprezentant minulý týden přestoupil ze Slavie za zhruba 160 milionů korun. „Musím ho pochválit, hrál výborně."

Za Slovan hrál Rabušic již rok, když rodák z Ludgeřovic Coufal v září 2012 posílil mistrovský Slovan. Bylo mu tehdy čerstvě dvacet let. Přicházel jako náhrada ze Thea Gebre Selassieho. To byla už sama o sobě těžká šichta.

„Musím to říct, ale Vláďa neměl úplně talent, ale jak pracoval, makal v posilovně a dával tomu všechno, tak se mu to teď vrátilo. Blahopřeju mu, je to velký úspěch. Nejen jeho, ale i českého fotbalu. Doufám, že to bude v Anglii potvrzovat a bude nám dělat dobrou vizitku," myslí si Rabušic.

„A vlastně i mně, protože jsem ho taky trochu kopat naučil. Vždycky jsem mu nadával za centry, že lítají až někam za bránu. Ale na tom zapracoval a zlepšil se," naznačuje s úsměvem Rabušic s připomenutím činnosti, kterou tehdy trenéři Coufalovi často vyčítali. „Své místo si musel vybojovat," přiznával v roce 2016 tehdejší sportovní ředitel Severočechů Jan Nezmar.

Michael Rabušic z Liberce se raduje z proměněné penalty. Proti Příbrami zaznamenal hattrick.

Radek Petrášek, ČTK

První rok a půl hrál Coufal U Nisy sporadicky. „Trenér Šilhavý upřednostňoval zkušenější hráče, což mu však vůbec nezazlívám. Měl prostě svou vizi. Trpělivě jsem čekal na šanci," vyprávěl Coufal před čtyřmi lety, kdy byl již U Nisy jednou z klíčových opor.

Jednou i brečel, když měl hrát v předkole Evropské ligy v Udine. Jenže místo něj nakonec nastoupil na pravé straně obrany univerzál Martin Frýdek, který tam do té doby nikdy nehrál... „Psychicky jsem na tom byl hodně špatně," prozradil Coufal.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu po vítězství na hřišti Leicesteru.

West Ham United

Těžké chvíle však přečkal. Stejně jako počáteční nepřízeň některých fanoušků. „Byl vždy velkým dříčem. Svou hru měl postavenou na aktivitě, entuziasmu, na tom, že na pravé straně odvedl sto procent dopředu a sto procent dozadu," povídá o Coufalovi Zdeněk Folprecht, který s ním sdílel modrobílou kabinu rok a půl. „Myslím, že v Premier League se mu bude dařit. Tam to bude spíš takový boj a to mu bude sedět," předpovídá dnes hráč Příbrami.

Coufal nakonec pod Ještědem nosil i kapitánskou pásku. Celkem jeho dres oblékal šest let a odmakal za něj 158 soutěžních zápasů. V nich vstřelil šest gólů a na deset nahrál. Do Slavie zamířil v létě 2018. A podle smlouvy pod Ještěd podle informací Sport.cz putuje 10 procent z přestupové částky ke Kladivářům, tedy přes 15 milionů korun.