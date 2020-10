Communist Cafu, ale i Kryštof Kolumbus. I takové jsou přezdívky, které si Coufal mezi Kladiváři vysloužil

„Připadám si jako Kryštof Kolumbus," smála se do kamery při videorozhovoru z Kypru nová akvizice Hammers při zmínce o cestovatelských anabázích, které během uplynulého týdne musela podstoupit.

„Po zápase s Midtjyllandem pro mě poslal West Ham soukromé letadlo, v němž byl jen pilot a stevard, aby mě dopravili do Londýna k zdravotní prohlídce. Neskutečné, jak byla důkladná a jak si mě doktoři proklepli. V devět ráno začali, někdy ve čtyři odpoledne skončili. Jen na magnetické rezonanci jsem byl tři hodiny," přiznával Coufal, že obdobně důkladnou kontrolu ještě během kariéry nezažil.

Radost Kladivářů. Debutující Vladimír Coufal pomohl v anglické lize k výhře West Hamu 3:0 na hřišti dosud stoprocentního Leicesteru.

Marc Atkins, Reuters

„Vždyť doktoři se ptali i na zranění, která jsem utrpěl ještě v Liberci a dávno na ně zapomněl," překvapilo ho, jak pečlivé a dokonalé záznamy o něm v novém klubu měli.

Stejně tak mu spadla brada, když se konečně dostal do tréninkové centra Kladivářů. „Čtyři hřiště, jídelna, všechno moderní, prostě bomba."

Nadšený byl ovšem i z přijetí a prvních dnů mezi novými spoluhráči. „Všichni jsou ohromně pozitivně naladěni a jeden jako druhý mě povzbuzovali. Přitom se na mě mohli dívat jako na někoho, kdo přišel a jim sebere práci," nepopírá Coufal, že z údivu nevycházel. Mezi nové spoluhráče ale okamžitě zapadl.

"Anglickou ligu jsem vždy sledoval, a když do West Hamu přestoupil Tomáš Souček, díval jsem se na každý zápas, pokud to jen šlo. Proto jsem většinu nových spoluhráčů znal a v kabině to měl jednodušší. A navíc mi pomáhal Tomáš. Má ve West Hamu jméno a pozici, všechno mi ulehčil. Jsem rád, že jsem v reprezentaci i klubu zase s ním, protože je to fantastický fotbalista se spoustou věcí, které ostatní hráči nemají."

Už dva dny po transferu do West Hamu se český reprezentant objevil v základní sestavě svého nového týmu a čekal na něho debut v Premier League na stadionu Leicesteru. Debut vítězný, protože Kladiváři vyhráli 3:0 a připsali si na konto tři důležité body. I Coufalovým přičiněním.

„Všechno se seběhlo strašně rychle. Nějaké náznaky, že by můj přestup mohl klapnout, jsem měl před play off Ligy mistrů v Dánsku, ale už po utkání mi volal pak Tvrdík, že smlouva Slavie s West Hamem je odsouhlasená. Stačil jsem poděkovat jemu i trenérům za to, jak se o mě starali a jak mě připravili, s kluky si dát na rozloučenou na pokoji pivo a pak se pár hodin prospat, abych byl připravený na cestu i prohlídku v Londýně," vracel se k transferu probíhajícímu rychlostí kulového blesku.

Stejně rychlá byla ale i Coufalova cesta do základní sestavy Kladivářů.

„Ani nebyl čas být překvapený z toho, že jsem v základu. Netušil jsem to, nikdo se mnou nemluvil. Samozřejmě ani manažer, protože David Moyes byl v izolaci a až nyní se k mužstvu vrací. Dvakrát jsem ale s mužstvem trénoval a jisté signály jsem registroval. Po předzápasovém tréninku mě vzal trenér k videu, vyložil mi, že budeme hrát s pětičlennou obranou a dával pokyny, kde stát a jak si počínat."

Premiéru ex slávistický obránce zvládl znamenitě, takže po debutu se na něho na Ostrovech hrnula chvála za všech stran. Superlativy a všelijaké narážky a přirovnání rovněž. Dokonce i jednu obzvlášť pikantní si vysloužil, neboť fanoušci Hammers ho počastovali pojmenováním Communist Cafu. Do jisté míry určitě lichotivým, protože brazilský obránce považovaný za jednoho z nejlepších krajních běků světa byl pojem.

„Oni o nás moc nevědí, takže bych to raději nekomentoval. Ale chválu fanoušků jsem zaregistroval. Aby ne, když vás v příspěvku na sociálních sítích najednou označí pět tisíc lidí a člověk neví, co se děje. A stejně tak jsem zaregistroval, že ocenili mou snahu mluvit hned v prvním rozhovoru anglicky. Na nějakém levelu sice s angličtinou jsem a zvládám ji, i když mi ještě dělá problémy zvyknout si na rychlou mluvu i akcent. Proto mám i na Kypru učebnici a dvě hodiny denně se věnuji anglickým cvičením."

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu.

West Ham United

„Proti Leicesteru jsem se snažil hrát, co umím a dát do zápasu maximum. Byla to ovšem jen první vlaštovka, protože těžší utkání teprve čekají. Mě i West Ham. Bude proto pochopitelně těžší výkony potvrzovat," je si vědom Coufal, že opravdové zkoušky ohněm přijdou.

Hned po reprezentační přestávce, kdy Kladiváři hrají doma s Burnley a Manchesterem City, aby poté vyrazili v poslední říjnový den na Anfield ke konfrontaci s mistrovským Liverpoolem.

Marc Atkins, Reuters

Ještě předtím však na Coufala, stejně jako na jeho spoluhráče z West Hamu Tomáše Součka, čekají dva zápasy o body v Lize národů v reprezentačních barvách. Nejdřív v neděli v Izraeli, poté ve středu ve Skotsku.

„Uvidíme, co nás v Izraeli čeká, ale každopádně proti nám nastoupí kvalitativně lepší soupeř, než jakým byli v přípravě Kypřané. Některá plus jsou ale na naší straně. Zatímco my hráli už ve středu, Izrael cestoval k baráži o postup na EURO do Skotska, kde hrál až ve čtvrtek. Jeho hráči se tak budou muset vyrovnávat s dlouhým přeletem, navíc kvalifikaci nezvládli, takže i psychická výhoda by měla být na naší straně," přemýšlel Coufal nad nedělním střetnutím Ligy národů v Haifě.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu po vítězství na hřišti Leicesteru.

West Ham United

Netajil přitom, že daleko víc ho láká a motivuje další zápas ve středu na Ostrovech. V Hampden Parku v Glasgowě se český tým utká se Skotskem.

„Hodně se těším. Už proto, že se bude hrát v jiném, a pro nás hlavně normálnějším počasí, než jaké teď panuje na Kypru a v Izraeli, hlavně však proto, že ve skotské nominaci je dost hráčů z Premier League. Doufám, že poznají pravou sílu naší reprezentace, že vyhrajeme a oplatíme jim prohru z Olomouce," připomněl zářijovou kalvárii, kdy musel na Hané vyrukovat proti Skotům český národní tým poskládaný z hráčů druhého sledu.