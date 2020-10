Liverpool a Manchester United chtějí v anglické lize jen 18 týmů

Podle vedení nejvyšší soutěže by některé navrhované kroky mohly anglickému fotbalu uškodit. "Anglický fotbal je nejsledovanější na světě a má dynamickou a konkurenceschopnou ligovou strukturu, která budí zájem po celém světě," uvedli zástupci Premier League v prohlášení.

Podle nich je potřeba vést o případných změnách širší diskusi. "Abychom tuto pozici udrželi, je třeba, abychom všichni spolupracovali. Premier League i Fotbalové asociace podporují rozsáhlou diskusi o budoucnosti hry, včetně jejích soutěžních struktur, kalendáře a financování, zejména s ohledem na dopady koronaviru. Fotbal má mnoho zúčastněných stran, proto by se to mělo dít těmi správnými kanály, které umožní přispět všem," uvedli.

Devět klubů by v novém formátu Premier League podle návrhu mělo při řešení některých záležitostí zvláštní hlasovací právo. Tyto týmy by se určily na základě délky jejich působení v soutěži.

Změny však nebude snadné prosadit, protože by pro ně muselo hlasovat 14 ze stávajících 20 klubů v Premier League. A to server BBC považuje za téměř nemožné, protože v úvodní sezoně po schválení nového systému by z nejvyšší soutěže sestupovalo hned pět klubů.

Ministr kultury a sportu Oliver Dowden se obává, že jde o snahu klubů uchopit moc. "Jsem k tomu trochu skeptický. Pokud budou tyhle zákulisní dohody pokračovat, budeme se muset podívat na základní správu fotbalu. Po tom, co jsem poslední dobou viděl, se mi to zdá ještě naléhavější," řekl televizní stanici Sky News.

Druhá liga, v níž by zůstalo 24 týmů, by podle návrhu získala od Premier League 25 procent z ročního příjmu a okamžitou platbu 250 milionů liber do záchranného fondu.