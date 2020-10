Klopp po remíze: Bylo to nejlepší venkovní derby, Everton je teď úžasný

"Nejprve jsme přišli o Virgila v situaci, do které se VAR nezapojil. Potom se nám možná zranil další hráč (Alcantara), za což byla červená, a pak jsme vstřelili regulérní gól, který neplatil. Očividně to nebyl náš den, ale předvedli jsme takový výkon, jaký jsem chtěl vidět," citoval web Liverpoolu Kloppa.

"Bylo to nejlepší venkovní derby od té doby, co jsem v Liverpoolu. Špičkový fotbal, góly jsme inkasovali kvůli síle Evertonu," dodal německý kouč. Derby se odehrálo na den přesně pět let po jeho prvním zápasu na lavičce "Reds". Také tenkrát Liverpool ve venkovním ligovém duelu remizoval (0:0 s Tottenhamem).

Německý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp během utkání Premier League na hřišti městského rivala z Evertonu.

Potěšilo ho, že se jeho svěřenci vzpamatovali z drtivé prohry s Aston Villou. "Reakce hráčů mě nepřekvapila. Přesně to jsem chtěl vidět, ale pořád je to jen remíza. Everton je momentálně úžasný, je v rozletu a vyhrává," uvedl Klopp.

Liverpool dvakrát vedl, ale "Karamelky", které vyhrály všechna čtyři úvodní kola, pokaždé odpověděly. Za stavu 1:0 přišli hosté o Van Dijka, kterého v pokutovém území tvrdě fauloval gólman Jordan Pickford. Kvůli ofsajdu ale rozhodčí nezkoumal, zda šlo o penaltu. Nizozemský reprezentant musel vystřídat a podle spekulací britských médií může být s poškozeným kolenem mimo hru sedm až osm měsíců. Klub zatím rozsah jeho zranění a délku absence neoznámil.

S nizozemskou hvězdou to nevypadá dobře

"Nevím, jak vážné to s Virgilem je, ale není to dobré. Stalo se to velmi rychle. Z toho, co jsem viděl, šlo o jasnou penaltu, ale pak rozhodčí odmával ofsajd. I tak jsem si myslel, že stojí za to podívat se na opakovaný záběr, ale to se nestalo. S tím nic nezmůžeme," prohlásil Klopp.

Everton dohrával od 90. minuty bez vyloučeného Richarlisona, který fauloval Thiaga. V nastavení po přihrávce Sadia Maného využil přesilovku kapitán Jordan Henderson. Jenže gól kvůli Maného ofsajdu neplatil, byť podle opakovaných záběrů stál v úrovni domácích hráčů.

"Po zápase jsem přišel do šatny, lidé stáli okolo notebooku, tak jsem se ptal, co se děje. Řekli mi, že si přehráli situaci a nechápali, proč se pískal ofsajd. Podívejte, jsem opravdový příznivec VAR, ale očekáváte, že se rozhodne správně, zvlášť když jde o ofsajd," konstatoval Klopp.

"Jednou jsme dali na hřišti Aston Villy gól, ale kvůli podpaždí neplatil. Znělo to vtipně, ale pochopili jsme to. Tentokrát jsem z opakovaných záběrů neviděl nic, žádný ofsajd. Od té doby jsem udělal deset rozhovorů a všichni mi řekli, že o ofsajd nešlo. To mi pochopitelně nezvedne náladu," řekl nejlepší trenér za rok 2019 podle světové federace FIFA.