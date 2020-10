Český gólman září na Ostrovech! Chci dvacet nul a postup k tomu, hlásí Holý

Září mezi tyčemi. V minulosti na Ostrovech obdivovali umění brankáře Petra Čecha, který si vysloužil přezdívku Big Pete. Teď Anglie obdivuje jiného českého gólmana. Tomáš Holý předvádí skvělé výkony v League One, třetí nejvyšší soutěži, v dresu Ipswiche a fanoušci velebí „svého Big Mana". Jeho bilance je obdivuhodná. Ipswich vede tabulku, když ze šesti duelů pětkrát slavil výhru. Holý přitom inkasoval jen dvě branky a udržel čtyři čistá konta. „Jsme sice pořád na startu sezony, ale když to tak půjde dál, mohli bychom hrát o postup do Championship," neskrývá ambice.

Ipswich naposledy vyhrál duel proti Accringhtonu a obrovitý Čech se v bráně rozhodně nenudil. Tým podržel několika parádními zákroky a ten se udržel v čele soutěže. „Prvních pětačtyřicet minut jsme se trochu hledali, ale postupem času jsme se do toho dostali a především v druhé půli už jsme to byli zase my. Jen je škoda, že se skóre nakonec zastavilo jenom na dvou gólech, ale asi nám je tenhle výsledek souzenej," hodnotil český brankář výhru 2:0. Stejným výsledkem skončily hned čtyři duely Ipswiche. „Pokud nám tenhle výsledek vydrží až do konce sezony, určitě se zlobit nebudu." smál se vysoký brankář.

Pokud by se tato prognóza naplnila, znamenalo by to jediné. že se Holému podaří překonat hranici dvaceti nul. Tuhle metu si stanovil jako osobní cíl pro letošní ročník. Rozjeté to má dobře, ale opatrnost je na místě. „Pořád jsme jen na začátku, je před námi ještě hodně dlouhá cesta, ale věřím, že s fotbalem, který momentálně předvádíme klidně můžeme hrát o postup do Championship, což je jednoznačně náš cíl," pojmenoval úkol pro celý tým.

Ipswich čeká v následujících dnech hodně náročné období, v následujících dvou týdnech se představí hned v pěti utkáních. „Máme teď nabitý program, poctivé anglické týdny, ale doufám, že budeme pokračovat ve stejných výkonech. Kádr na to máme dost široký a velmi kvalitní, tak věřím, že to zvládneme," nebál se dopředu Holý.

První ze série utkání je na programu už v úterý večer, Ipswich se představí na hřišti Doncasteru. „Big man" v barvách Ipswiche do něj půjde s jediným cílem. Užít si další úspěšný večer, bude chtít ještě vylepšit už tak velice dobrá čísla a pomoci svému týmu k dalšímu tříbodovému zisku.