Kapitán sedí vedle mě, udivil Solskjaer nového lídra Manchesteru

Solskjaer novináře nejprve udivil tím, že Maguireovu absenci na tiskové konferenci zdůvodnil jeho zraněním v sobotním ligovém duelu v Newcastlu (1:4). Při otázce, kdo tedy bude kapitánem místo něj, překvapil i samotného Fernandese větou: "Kapitán sedí vedle mě, zítra bude kapitánem Bruno."

Šestadvacetiletý Portugalec jen nechápavě s otevřenou pusou hleděl na Solskjaera i kvůli tomu, že se v poslední době spekulovalo o vzájemném vyhroceném vztahu. V poločase předchozího duelu anglické ligy s Tottenhamem (1:6) se totiž Fernandes se svým nadřízeným pohádal.

"Jsem v šoku, vůbec jsem to nečekal, zjistil jsem to ve stejnou dobu jako vy. Je to pro mě moc důležité, obrovská čest, ale kapitánem u nás v týmu je každý. Každý musí být vůdcem a pomoci týmu," řekl Fernandes, který přišel do Manchesteru ze Sportingu Lisabon teprve letos v lednu.

I kvůli tomu je Solskjaerova volba zastupujícího kapitána překvapivá. Očekávalo se, že pásku v případě Maguireovy absence převezme francouzský záložník Paul Pogba či odchovanec klubu, anglický reprezentant Marcus Rashford.

"Bruno měl hned po svém příchodu velmi pozitivní dopad na celý tým. Byl zlomem minulé sezony, díky němu teď budeme hrát Ligu mistrů. Něco v týmu nastartoval a tím, že je teď naším kapitánem, bude jeho výkon a vliv na tým o to vyšší," uvedl Solskjaer.

Vedle Maguirea se norský trenér bude muset v Paříži obejít i bez letní posily, uruguayského útočníka Edinsona Cavaniho. S 200 brankami nejlepší střelec Paris St. Germain v historii, který do Manchesteru přišel v létě po sedmi sezonách strávených v pařížském klubu, zůstal v Anglii na Solskjaerovo přání, aby dohnal fyzické manko.

Dnešní zápas ale bude o to zajímavější, že se oba týmy utkají poprvé od loňského osmifinále Ligy mistrů. United po domácí prohře 0:2 senzačně vyhráli v Paříži 3:1, poté co postupový gól vstřelil v 94. minutě z penalty Rashford.

"Je to pro nás skvělá vzpomínka, ale jen vzpomínka. Nemá vůbec žádný dopad na dnešní zápas. Máme jiný tým, oni mají jiný tým, navíc je to i jiná fáze soutěže a bude se hrát bez diváků. Je ale jasné, že i tentokrát bude favoritem soupeř a bude nám chtít tehdejší vyřazení vrátit," dodal Solskjaer.