Manchester United se kvůli koronaviru propadl do ztráty

Anglický fotbalový klub Manchester United se v loňském fiskálním roce propadl do ztráty 23,2 milionu liber (697 milionů Kč) ve srovnání se ziskem 19 milionů liber v předchozím roce. Mohla za to pandemie nemoci covid-19, která narušila soutěžní program a přiměla kluby hrát zápasy bez diváků. Vyplývá to z dnešního prohlášení klubu.