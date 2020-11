Anfield je pro mě další splněný sen. Coufal o střetech s anglickými giganty

Do Premier League skočil rovnýma nohama, v úvodních čtyřech zápasech stál proti Leicesteru, Manchesteru City, Tottenhamu a Liverpoolu. Obránce fotbalového West Hamu United Vladimír Coufal skvěle obstál, nechyběl ani minutu. Jeho výkony mají na Ostrovech pozitivní ohlasy, bývalý slávista si navíc připsal dvě gólové asistence.

Jste na sebe pyšný, že jste proti top týmům obstál?

Je příjemné, když hrajete, máte pozitivní ohlasy. Snažím se je ale nevnímat. Sám si na sebe vytvářím největší tlak. Po zápase mám v hlavě zpětný pohled, který mě nikdy nezklamal. Sám vím, co jsem mohl udělat líp, a co ne. Pak mi to buď trenér potvrdí, nebo vyvrátí.

O víkendu jste padli 1:2 na půdě Liverpoolu. Užil jste si i tak slavný Anfield?

Pro mě další splněný sen, zahrát si na Anfieldu. Když jsem ho zahlédl, jak jsme přijížděli... Něco neuvěřitelného. Dýchne tam na vás historie stadionu, celého klubu. Cestou do kabiny míjíte pomalované stěny nápisy: Tohle je Anfield, my jsme Liverpool. A jiná motivační hesla a fotky ze slavných zápasů, které se Liverpoolu podařilo otočit.

"Jsem moc šťastný, že se povedlo transfer Cufa do West Hamu a Premier League realizovat. Zároveň jsem neskutecně hrdy na to, jak se tam prosazuje. Ve West Hamu jsou z něj všichni nadšeni. Jsem rád, že se potvrdila naše slova a několikaměsíční přesvědčování všech lidí v klubu, aby vsadili právě na Cufa a jeho vítěznou mentalitu. Je to skvěla reklama pro české hráče a Slavii Praha, že dokážeme připravit hráce na úroveň Premier League." KAROL KISEL, spolumajitel agentury K2K Sports, která Coufala zastupuje

Těší vás, že v sérii s anglicku elitou jste prohráli pouze s Liverpoolem?

Byla to pěkná série s top týmy. Šlo o obrovsky těžká utkání. Především doma s Manchesterem City. Oni jsou vážně jako z jiné planety. Kdyby se nehrálo na výsledek, byli by schopní nám nepůjčit míč devadesát minut.

Citizens tedy na vás udělali největší dojem?

Určitě byli nejnepříjemnějším soupeřem. Neměli jsme skoro vůbec balon. I Liverpool je silný, je ale víc přímočarý, chce rychle do brány. Proti němu je šance si i zahrát. Jenže City dokáže držet míč deset minut v kuse. Hrozně rychle vám ubývají síly, jak se pořád posouváte. Ale obrovskou kvalitu mají i moji spoluhráči. Je neskutečné, co umí.

Přistihnete se během tréninku, že žasnete, co předvádí?

Koukal jsem hned na tom prvním. Začali jsme hrát na dva doteky, Jihoameričani si udělali na druhé straně hřiště narážečkový trénink. Říkal jsem si v duchu, kde jsem se to ocitl. Vůbec si nedovedu představit, jak může vypadat trénink Manchesteru City.(směje se)