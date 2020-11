Čech šokoval celý svět. Pořád je mezi nejlepšími na světě, lebedí si manažer Chelsea

Šokoval Anglii. A možná i celý svět. Na začátku roku 2019 ukončil kariéru, jenže před necelými dvěma týdny přišel šokující návrat. Legendární Petr Čech je zpátky a byl dopsán na soupisku Chelsea pro Premier League. Nic na tom nemění, že se v posledních dvanácti měsících bavil hlavně hokejem a ve fotbale působil ve vedení klubu ze Stamford Bridge. „Kdybych cítil, že už nemám na chytání na nejvyšší úrovni, byla by to chyba. Ale vím, že když bude třeba, jsem připravený pomoci," prohlásil osmatřicetiletý Čech.

Petr Čech je připraven se v případě potřeby vrátit do branky

Ta zpráva znamenala prvotřídní senzaci. Blues sice mají v kádru několik gólmanů, naposledy koupili Senegalce Eduoarda Mendyho z francouzského Rennes. Jedničkou je Kepa Arrizabalaga, kterého klub za Stamford Bridge získal za 72 milionů liber, jenže v barvách Chelsea se opakovaně dopouštěl chyb. Jistotou nesrší také Willy Caballero a tak manažer Frank Lampard sáhl po jistotě: na soupisku dopsal legendárního Čecha. „Jsem fit a po dvou měsících tréninku cítím, že jsem v plné formě," řekl bývalý český reprezentant pro list Mirror.

Čech je jedním z největších gólmanů historie Chelsea. Dosáhl s ním na triumfy v Premier League, slavil i vítězství v Lize mistrů. V roce 2015 se přestěhoval do konkurenčního Arsenalu, jelikož chtěl být mezi tyčemi jedničkou, ale loni se klubu svého srdce vrátil a nastoupil do vedení jako technický a výkonnostní poradce.

Po osmnácti měsících v nové roli je znovu nabitý energií. „Rok jsem odpočíval, aniž bych hrál fotbal. Opravdu mi to dodalo energii, moje tělo se vzpamatovalo po těch dvaceti letech hraní na profesionální úrovni. Takže pokud mě okolnosti přinutí jít na hřiště, jsem připraven," hlásil Čech. Stejný názor má i manažer Frank Lampard. Tvrdí, že je legendární brankář fit a připravený naskočit. „Když přišla do hry možnost dopsat ho na soupisku, nebylo o čem přemýšlet, hned jsem souhlasil," řekl bývalý vynikající záložník a současný manažer.

Odmítl, že by Chelsea jen dělala nějaké gesto a dopsala Čecha třeba kvůli zájmu médií. „Na soupisce určitě není jen pro okrasu. Pete už nějakou dobu maká v tréninku. Je fit a pořád je relativně mladý. Klidně mohl i před rokem chytat dál," prohlásil Lampard. „Situace je taková, že covid ovlivňuje naprosto všechno, takový rok jsem ještě nezažil. Takže, když jsme měli na soupisce místo, bylo to snadné rozhodování. Pete bude dělat svou práci a když ho budeme potřebovat, tak víme, že je připravený," dodal s tím, že je Čech jedním z nejlepších brankářů moderní éry fotbalu.

„Kdybychom se dostali do krizové situace, nemohli bychom udělat nic lepšího, než nasadit Petra Čecha. Vážně nikdo neví, co se může stát a my jsme rádi, že takového brankáře na soupisce máme," dodal Lampard.