West Ham - Fulham 1:0 Paráda! Souček rozhodl dramatické londýnské derby

West Ham začal velkým náporem, Fulham ale v úvodu zápasu podržel skvělými zákroky brankář Alphonse Areola. Při hlavičce Sébastiena Hallera mu navíc pomohlo břevno.

Jen břevno trefil po změně stran z přímého kopu i Aaron Cresswell, a tak si Kladiváři museli počkat na vítězný zásah až do nastaveného času. V něm našel střídající Said Benrahma na penaltovém puntíku Součka a český reprezentant poslal míč technickou střelou k tyči. Bývalý kapitán pražské Slavie vstřelil svůj čtvrtý gól v Premier League a první v sezoně.

V závěru nastavení dostal Fulham po faulu na Toma Cairneyho šanci vyrovnat z pokutového kopu. Míč si vzal Ademola Lookman a pokusil se zakončit dloubáčkem do středu branky, jeho střele ale chyběla razance a gólman Lukasz Fabiaňski se pro míč stačil vrátit.

Tomáš Souček střílí vítězný gól West Hamu v ligovém utkání s Fulhamem.

John Walton, Reuters

West Ham vyhrál po třech zápasech a posunul se na 11. místo. Nováček soutěže Fulham bodově nenavázal na minulé premiérové vítězství proti West Bromwichi a zůstává těsně nad sestupovým pásmem.

Everton vstoupil do utkání lépe a v 19. minutě se ujal po Bernardově střele na přední tyč vedení. Fernandes ale ještě do poločasu skóre otočil, když se nejprve prosadil hlavou a v 32. minutě propadl jeho centr do vápna až za záda gólmana Jordana Pickforda. Portugalský záložník dal v 21. zápase v Premier League 13. gól, lepší bilanci měli v dresu United pouze Ruud van Nistelrooij (16) a Zlatan Ibrahimovic (14).

Kanonýr Manchesteru United Edinson Cavani střílí třetí gól Rudých ďáblů v utkání Premier League s Evertonem.

Paul Ellis, ČTK/AP

V nastavení pojistil výhru hostů po Fernandesově asistenci svým prvním gólem po letním příchodu do klubu útočník Edinson Cavani. Rudí ďáblové tak částečně napravili poslední porážky s Arsenalem a v Lize mistrů na půdě Basaksehiru, přesto zůstávají v druhé polovině tabulky. Everton v úvodu sezony soutěž vedl, po třetí porážce v řadě ale může po odehrání kompletního kola vypadnout mimo pohárové příčky.

Sheffield na Stamford Bridge vedl po efektní patičce Davida McGoldricka, který dal tři ze svých čtyř gólů v Premier League právě do sítě Chelsea. Gólman Mendy inkasoval po šesti vychytaných čistých kontech ve všech soutěžích.

Brankář Chelsea Edouard Mendy v utkání Premier League se Sheffieldem.

Peter Cziborra, ČTK/AP

Blues přesto ještě do poločasu utkání otočili zásluhou branek Tammyho Abrahama a Bena Chilwella. V závěru přidal svou první trefu po letním přestupu z Paris Saint Germain stoper Thiago Silva a skóre uzavřel Timo Werner.

Chelsea se v neúplné tabulce posunula na třetí příčku o bod za vedoucí duo Southampton, Liverpool. Sheffield zůstává poslední. Z osmi zápasů získal pouze jeden bod, čímž vyrovnal historicky nejhorší vstup do soutěže.