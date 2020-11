Spiknutí! Ušili to na nás, chtěli, abychom prohráli, zuří kouč Manchesteru

Přestože fotbalisté Manchesteru United odpověděli na předchozí dvě soutěžní porážky sobotní ligovou výhrou 3:1 na hřišti Evertonu, jejich trenér Ole Gunnar Solskjaer se po zápase zlobil kvůli nabitému kalendáři. Norského kouče rozčílilo, že "Rudí ďáblové" po středečním utkání Ligy mistrů v Turecku nehráli až v neděli. Náročný program může podle něj za to, že se jim v sobotu zranili tři hráči.

"Ušili to na nás, abychom neuspěli. Ve středu jsme byli v Turecku. Vrátili jsme se ve čtvrtek ve čtyři ráno a v sobotu hrajeme od 12:30. Je to nejnabitější sezona všech dob. Je to naprostý chaos a nemůžu kluky dostatečně pochválit za charakter, který ukázali," řekl Solskjaer v rozhovoru pro BT Sport.

"Jak můžeme hrát ve středu Ligu mistrů v Turecku a v sobotu ligu? Manchester City a Liverpool se utkají v neděli, Ligu mistrů hráli v úterý. Kdo je za to zodpovědný? Mám toho dost. Jak můžete od hráčů očekávat, že předvedou to nejlepší, co v nich je, když zápas začne ve 12:30? Naprostý vtip," prohlásil Solskjaer.

United podle něj před měsícem požádali o přesunutí duelu. "Copak dává smysl, abychom hráli v sobotu, když jsme mohli hrát až v neděli, jelikož následuje reprezentační pauza?" konstatoval Solskjaer.

Manchesteru se v utkání zranili obránci Luke Shaw a Victor Lindelöf a útočník Marcus Rashford. "Doufáme, že nejde o vážná zranění, ale Shaw a Rashford nevypadali na konci dobře," uvedl někdejší hráč United který s nimi mimo jiné vyhrál šestkrát anglickou ligu a jednou Ligu mistrů.

"Jde o vážný problém. Hráči nejsou roboti, ale lidské bytosti. Odpovědní představitelé si musí uvědomit, v jaké době žijeme. V této sezoně se nám už zranila spousta hráčů, ostatní týmy jsou na tom stejně. Musíme myslet na hráče," řekl Solskjaer.

Výhru "Rudých ďáblů" nad Evertonem zařídil dvěma góly Bruno Fernandes, který obrátil stav z 0:1 na 2:1. Pojistku přidal v nastavení střídající Edinson Cavani, který se za Manchester trefil poprvé. United zareagovali na kritiku po porážkách v anglické lize s Arsenalem (0:1) a v Lize mistrů s Basaksehirem Istanbul (1:2).

"Pokud v každém utkání předvedeme stejné odhodlání, myšlení a přístup, bude se proti nám těžko hrát," prohlásil bývalý norský reprezentant.