Velká pyžamová party s Diegem! Big Pete má unikátní vzpomínku na Maradonu

Legendární Diego Maradona zemřel ve věku šedesáti let

Jak jste přijal zprávu o úmrtí Diega Maradony a kam ho ve fotbalové historii řadíte?

Přišla mi zpráva od známého, pak začaly chodit i notifikace na telefon. Smutný den pro celý světový fotbal. Maradona patří k hráčům, kteří vzbuzovali v dětech a mladých hráčích zájem o fotbal. Vynikající skvělý hráč. Bude určitě fotbalu chybět, i když víme, že poslední roky nebylo v jeho osobním životě vždycky všechno v pořádku. Ale co se týče hřiště, navždy zůstane legendou a jedním z nejlepších fotbalistů, kteří kdy hráli.

Měl jste možnost setkat se s ním osobně? A případně jaký zážitek jste si ze setkání odnesl?

Měl jsem štěstí potkat se s ním několikrát. Jako trenér národního týmu nebo vůbec člověk, který miloval fotbal, jezdil na velká utkání. Navštívil také naše tréninkové centrum Chelsea. Měli jsme tedy možnost se s ním potkat, strávil tady celý den. Pak jsme se potkali ještě několikrát. Zvláštnost je, že před zápasem myslím v roce 2011, kdy jsme hráli venku na Old Trafford s Manchesterem United, tak jsme byli na stejném hotelu jako on. A potkalo nás, že ve tři hodiny ráno se spustil požární alarm. Museli jsme všichni vylézt rozespalí z hotelu ven. Seděli nebo postávali jsme tam asi dvě hodiny na chodníku. Všichni v pyžamech nebo županech, on tam stál s námi. Takže taková perlička, že jsme seděli ve tři ráno s Maradonou v županu na chodníku a čekali, až nám hotel povolí vrátit se, abychom se mohli připravit na zápas...

Davy lidí se rozloučily s Diegem Maradonou

AP

Jaký moment jeho kariéry vám utkvěl v hlavě?

Jsem starší generace, která si ho nejvíc pamatuje až po MS 1986 v Mexiku, které vyhráli. Já si tedy nejvíc vybavuji MS 1990 a potom také MS 1994 v Americe, kde ještě hrál za Argentinu a vracel se po pauze. To mi utkvělo v paměti. Člověk vidí zpětné jeho nejlepší akce, góly, musí pak smeknout. Skvělý hráč. Tady v Anglii samozřejmě každý mluví nejvíc o jeho božské ruce. Také jedna z věcí, kterou si bude každý pamatovat. (úsměv)