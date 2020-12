Byl jsem nervózní. Zápas mi ale udělal radost, těší vítězný comeback Čecha

Vítězný návrat mezi tyče prožil český brankář Petr Čech, jenž rok a půl po konci kariéry odchytal za rezervu Chelsea zápas Premier League 2 proti záložnímu týmu Tottenhamu. Po nevydařeném poločase nakonec díky obratu slavil výhru 3:2. „Zápas splnil svůj účel. Pro mě je samozřejmě o to příjemnější, že můj návrat do branky skončil vítězně,“ pochvaloval si někdejší kapitán české reprezentace.

Ale úvod zápasu jeho i celý tým Chelsea U-23 nezastihl v dobrém rozpoložení. 565 dnů bez zápasu bylo i na legendárním gólmanovi znát. Nepovedl se mu hned první kontakt s míčem a po necelých sedmnácti minutách hned dvakrát inkasoval.

„Začátek jsme nechytili a ani se nám nedařila hra podle toho, co jsme chtěli na hřišti praktikovat, abychom dostali soupeře pod tlak a vytvářeli si šance. Trenéři pak museli změnit rozestavení," vracel se Čech po utkání v nahrávce agentury Sport Invest pro média k nevydařenému úvodu.

Zároveň připustil, že navzdory obrovským zkušenostem pro něj nebyl návrat do brány vůbec jednoduchý.

„Prvních dvacet minut tam z mé strany nebyly automatismy, na které jsem byl zvyklý. Osmnáct měsíců je přeci jen dlouhá doba, ale od dvacáté minuty jsem se už přizpůsobil tempu hry," popisoval své pocity.

„Pak už jsem se cítil v pohodě, druhý poločas potom už úplně, což mi udělalo radost. Myslím, že zápas splnil účel. Tohle jsem přesně potřeboval, kdyby nastala nouze a musel bych nastoupit k zápasu Premier League. Nastartovalo mě to. Druhý poločas jsem si užil. Začal jsem číst hru jako dřív a cítil jsem se dobře," pochvaloval si Čech.

Jeho start se zrodil z nouze, Chelsea totiž neměla k utkání rezerv k dispozici žádného gólmana. 38letá ikona Blues, zastávající momentálně v klubu pozici poradce sportovního a technického úseku, byla v předtuše možných problémů na gólmanském postu v důsledku koronavirové pandemie zapsána na soupisku týmu pro Premier League letos v říjnu.

„O možnosti, že bych mohl nastoupit jsme se bavili od čtvrtka. Začali jsme řešit, jakým způsobem brankáře posuneme nebo neposuneme. Někdy kolem pátku a soboty padlo rozhodnutí, že nastoupím," prozradil.

Nijak ale netajil, že před zápasem mezi mladíky se vzhledem k dlouhé zápasové pauze nevyhnul nervozitě.

„Sice jsem se intenzivně připravoval, ale nehrál jsem osmnáct měsíců žádný zápas, takže samozřejmě i nervozita před zápasem byla, protože člověk vypadne ze zápasového rytmu a neví moc, co od sebe očekávat. Věděl jsem, že jsem připravený, přesto jsem nervozitu cítil," svěřil se.

V zápase si užil celou řadu dramatických momentů. Kromě obratu svého týmu viděl na hřišti také poměrně ostrou hru, která vyvrcholila dvěma vyloučeními na obou stranách.

„Bylo to derby se vším všudy - hromadná šarvátka, červený karty, takže bylo jenom vidět, jak každý chce vyhrát. Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli my a posunuli se do čela tabulky. Pro mě je to o to příjemnější, že můj návrat do branky skončil vítězně," těšilo brankáře.

Teď na něj čeká znovu návrat k ligovému áčku. „Po zápase teď musím na další testy, abych se mohl vrátit do bubliny prvního týmu," připomněl.