Čeká Premier League pauza? Jsem pro, zmutovaný covid se plíží kolem nás, souhlasí kouč West Bromwiche

Prvních patnáct kol anglická Premier League zvládla a odehrála, jenže teď na Ostrovech řeší, co bude dál. Pondělní zápas Evertonu s Manchesterem City byl odložen vzhledem k pěti pozitivním testům na covid-19 u hráčů Citizens, nad středečním duelem Tottenhamu s Fulhamem se ještě během dne vznášela spousta otazníků, neboť i Fulham hlásil rostoucí počet fotbalistů nakažených zmutovaným kmenem koronaviru, který se šíří mnohem rychleji než původní. I proto se probírá scénář, zda by se neměla alespoň na dva týdny Premier League zastavit.

Oficiální scénář sice na stole neleží, ale v zákulisí se jedná a vládní úředníci při neformálních rozhovorech sondují, jak by šéfové klubů Premier League na přerušení soutěže reagovali.

„Jsem pro. Zdraví a bezpečí každého z nás je důležitější než cokoli jiného. Covid se plíží kolem nás, jeho alternativní mutace se přenáší podle zjištění odborníků mnohem rychleji bez ohledu na to, co děláme a jak moc se snažíme šíření zabránit," ozval se kouč West Bromwich Albion Sam Allardyce.

„Je mi 66 let a chytit covid je to poslední, co bych chtěl. Pokud je třeba soutěž přerušit, udělejme to," vyzval ostatní kluby Premier League.

Některé se přidávají a vyslovují souhlas. Třeba právě Fulham, Newcastle, ale i Southampton. V úterý sice nastoupil k utkání s West Hamem, musel se ovšem obejít bez svého rakouského trenéra Ralpha Hasenhüttla. Kouč zůstal v karanténě, protože v jeho rodině se objevila nákaza covidem-19.

Počet pozitivních testů na covid-19 totiž v Premier League roste skutečně znepokojivě, přičemž v drtivé většině případů jde o nákazu zmutovaným kmenem koronaviru.

V týdnu od 21. do 27. prosince postoupilo 1479 hráčů, trenérů, členů realizačních týmů a klubových zaměstnanců Premier League opakované testy, z nichž bylo 18 pozitivních. K nim přibylo v pondělí pět dalších hlášených Manchesterem City. Jsou mezi nimi dvě opory Guardiolova týmu Gabriel Jesus a Kyle Walker.

Theo Walcott (vpředu) ze Southamptonu a Tomáš Souček z West Hamu.

Andrew Boyers, ČTK/AP

Fotbalisté Citizens podstoupí během následujících sedmi dnů čtyři další odběry, při kterých se ukáže, nakolik se nákaza v hráčském kádru rozšířila a zda budou Citizens schopni nastoupit 3. ledna k šlágru kola 17. kola na Stamford Bridge proti Chelsea. O tři dny později by měli hrát semifinále Ligového poháru proti městským rivalům Manchesteru United.

Podle koronavirových pravidel Premier League může být zápas odložen teprve v případě, že klub nemá k dispozici alespoň 14 zdravých hráčů. V této sezoně se tak stalo zatím dvakrát. Začátkem prosince se kvůli několika pozitivním testům v Newcastlu United neuskutečnil jeho duel proti Aston Ville, v pondělí se nehrálo střetnutí Evertonu s Manchesterem City.

Odložit další utkání však vzhledem k nabitému kalendáři a nedostatku termínů představuje pro Premier League noční můru. Pro spoustu trenérů samozřejmě také.

Kouč Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer .

Nick Potts, Reuters

„Nevidím v přerušení soutěže žádný přínos a výhodu, nemyslím, že by během dvou týdnů došlo k nějaké zásadní změně," postavil se po úterní výhře nad Wolverhamptonem proti zvažované přestávce norský trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer.

„Při podobných úvahách bychom si měli položit také otázku, kdy budeme odložené zápasy hrát. Letošní sezona je už beztak obtížná. Jde o to dodržovat platné protokoly a nařízení, což všichni děláme. Moji hráči jsou v tomto směru určitě dobří," připomněl, že jeho svěřenci žijí v biologické bublině a nesetkávají se s rodinou ani přáteli.

Pro celou Premier League ovšem Solskjaerova slova neplatí. Inspektoři při kontrolách ve dvaceti klubech zjistili hned několik vážných porušení platných nařízení a závazných protokolů. I proto od tohoto týdne musí hráči, trenéři, členové realizačních týmů a kluboví zaměstnanci podstoupit dva testy týdně.

I proto se v zákulisí vedou intenzivní rozhovory, zda by se neměla Premier League na dva týdny přerušit, aby se šížení nákazy zastavilo. Až následující dny ovšem ukážou, zda na tuto eventualitu dojde, protože situace se mění každou hodinou.