Souček a Bayern? Dovedu si to představit, míní expert Jarolím

Tomáš Souček a Bayern Mnichov? Spojení českého záložníka, který nyní válí v Premier League v barvách West Hamu, a bavorského fotbalového gigantu si umí bývalý reprezentant David Jarolím představit. Ví, o čem mluví, sám v Bayernu před lety působil, německou nejvyšší soutěž hrál dlouhá léta za Hamburk. „Dovedu si Tomáše v Bayernu představit. Stabilně odvádí dobré výkony, má dobrá čísla v Premier League, tohle velkokluby vždycky sledují. Už jen to, že se o Tomášovi v souvislosti s Bayernem mluví, je odměna a dobrá zpráva pro český fotbal," míní Jarolím, jenž studuje trenérskou profilicenci a vede tým Vyšehradu do 19 let.

Ve fotbale toho máte hodně za sebou. Byl tohle nejšílenější rok, jaký jste zažil?

Takový byl asi pro každého. Ta omezení jsou šílená, kdy by před rokem řekl, že je něco takového možné. Moc radosti i co se týče fotbalu není, je to složité. Třeba i z pohledu vývoje mladých hráčů. Prostě to musíme brát tak, že jsou podstatnější věci než fotbal, tedy zdraví. Na druhou stranu pohyb pomáhá, takže doufám, že se situace časem zlepší, omezení se uvolní a nějakým způsobem vše začne nějak normálně fungovat.

Radost vám musela z fotbalového pohledu udělat česká reprezentace, které se dařilo a našli se hráči, kteří byli vidět v zahraničních ligách...Třeba Tomáš Souček, který se náramně chytil v Anglii.

Je super, Tomáš je dobrý příklad pro ostatní. On ve své době možná ani nepatřil k těm nejtalentovanějším, ale ukázal vůli a charakter. Makal na sobě a to ho posunulo dál. Důležité bylo směrem do Anglie, že neměl s ničím problém, hlavně s tempem. Byl na to připravený ze Slavie. Tam ti hráči jsou našlapaní. Vlastně u něj i u Coufala si West Ham vybral charakterově výborné hráče. Je to jen dobře i pro český nároďák, že bude mít kluky, co hrají takhle náročné soutěže, budou vidět, sbírat sebevědomí i zkušenosti, tak to pak mohou prodat i v reprezentaci. Platí to pro Součka i Coufala. Tam bylo vidět, že si věří daleko víc, absolutně to odehrál suverénně.

David Jarolím ještě v dresu Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

V souvislosti s Tomášem Součkem padla zmínka o možném budoucím spojení s Bayernem, kde jste také před lety působil. Slyšel jste o tom něco?

Upřmně, četl jsem to tady. Ale tyhle prameny když něco zjistí, tak na tom většinou něco je. A proč ne? Sleduji samozřejmě nejvíc bundesligu, ale viděl jsem třeba zápas West Hamu s Brightonem. První půle byla o Brightonu, druhá se otočila a Tomáš byl připravený, podporoval útok z druhé vlny a dal důležitého góla. Tihle hráči jsou hodně cenění a velké kluby to samozřejmě sledují. Vědí, kteří hráči dělají v takových soutěžích čísla, jak si vedou. Už se Slavií si udělal zkušenosti v Lize mistrů, v Evropské lize, zvedá se a potvrzuje stabilní výkonnost. To je největší umění, odehrát pravidelně zápasy na dobré úrovni.

Z toho mi plyne, že si Součka dovedete představit i v Bayernu?

Pokud by se tam dostal, věřím, že by se i tam prosadil. Je to hráč, kterému by to možná i víc vyhovovalo, protože přece jenom je to rozdílná soutěž a týmy. Bayern je top, ovládá hru. Někdy ale má krizové situace, kdy musejí dohánět. A Souček je záložník, který může pomoci. Umí dát gól po standardce, hráč jako on bývá hodně ceněný.

V Česku se říká, že někteří hráči válí v menším klubu, ale pak neunesou to, že hrají ve Slavii či Spartě. Tady by se posunul do absolutní světové extratřídy, čekal by jiný svět, co?

V době, kdy jsem tam byl já, byla v klubu TOP jména, přicházela z velkých mužstev. Třeba Francouz Lizarazu, to byl v 98 i mistr světa. Hodně těch hráčů říkalo, že nic podobného nezažilo, že Bayern byl prostě TOP. Nejlepší podmínky, prostě všechno. Každopádně už jen to, že se o Součkovi v souvislosti s Bayernem mluví, je odměna.

V profesionálním fotbale jste fungoval dlouhá léta, teď vedete v lize vyšehradskou devatenáctku. Váš tým chválí, ale studujete na Slovensku trenérskou profilicenci, jak jste daleko?

Rok studia mám za sebou, letos bych ho měl ukončit. Studium pochopitelně narušila ta současná omezení, část probíhala distančně, takže i tady bylo náročné, když člověk seděl hodiny a hodiny u počítače. Byl jsem třeba i na stáži v Českých Budějovicích, když byla soutěž devatenáctky zastavena. Výš se samozřejmě trenérsky chci posunout. Cíl je takový, abych jednou trénoval profesionální mužstvo.

Když jsme u té ligy, tak vám jiste nedělá radost Mladá Boleslav, kde jste působil a trenérsky se tam vrátil váš otec Karel. Týmu se nedaří, nevyhrává. Bylo tohle u vás téma i o Vánocích?

Boleslav mi radost nedělá. Co se týče táty, měl to složité, když takhle naskočil do rozjetého vlaku, navíc ten program byl nahuštěný, hrály se anglické týdny, nebyl prostor k větší práci. Určitě spolu komunikujeme, určité věci rozebíráme. Jednoduché to nebude ani dál. Teď se začne v polovině ledna, něco se ale dá udělat v mikrocyklech během týdne. Věřím, že se Boleslav zvedne. Hrál jsem tam, ambice tam vždycky byly. Podmínky v klubu jsou super, klub se vždycky chtěl pohybovat někde u pohárových příček. Věřím, že se zlepší.