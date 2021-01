Republika je poblázněná West Hamem, těší Součka. Stane se Hráčem měsíce v Premier League?

Nejlepší hráč měsíce v Premier League? To by bylo něco. Českému záložníkovi Tomáši Součkovi se musí točit hlava radostí už ve chvíli, že se dostal do nominace za prosinec na tohle ocenění. „Už jen to, že jsem mezi těmi vyvolenými je ohromná čest," hlásí z Anglie opora londýnského West Hamu. Konkurence hvězd je obrovská, je ale znát, jak moc by si bývalý hráč Slavie přál tuhle cenu ve sbírce úspěchů mít. "Vždycky se soustredim na fotbal, výsledky týmu a osobní výkon. Ocenění by mi udělalo obrovskou radost, ale není to moje priorita," říká pro Sport.cz.