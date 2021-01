Souček se hráčem měsíce v Premier League nestal. Cena patří počtvrté Fernandesovi

Pro Tomáše Součka byla už nominace na hráče měsíce poctou a velkým úspěchem zároveň. Vždyť figuroval ve společenství takový playerů, jakými jsou právě Bruno Fernandes či Mohamed Salah z Liverpoolu, Marcus Rashford z Manchesteru United, Anwar El Ghazi a Emiliano Martínez z Aston Villy, Ben Mee z Burnley a John Stones z Manchesteru City.

„Už jen to, že jsem mezi vyvolenými, je ohromná čest. Samotná nominace vám dává sílu do dalších bojů. Vždyť je to jedna z největších individuálních cen v Anglii," nechal se slyšet Souček.

Českému legionáři prosinec vyšel náramně. Ve většině zápasů byl jednou z hlavních postav West Hamu, ke skvělé defenzivní práci přidal i několik důležitých branek. Skóroval proti Manchesteru United, vyrovnával utkání s Leedsem, hlavičkou v závěru zachraňoval remízu proti Brightonu. Proto si za své výkony řekl o nominaci do prestižní ankety hráče měsíce Premier League od vydavatele populární herní série FIFA.

Nejvíce hlasů ale v hlasování získal Bruno Fernandes, jemuž určitě pomohl i vzestup jeho Rudých ďáblů tabulkou Premier League. Manchester United je momentálně na první příčce, což se mu podařilo poprvé od roku 2017. Hráčem měsíce se stal už únoru, červnu a listopadu, což se zatím žádnému jinému hráči nepodařilo.

„Střílení gólů a nahrávky spoluhráčům, to je něco skvělého," řekl pro webové stránky Premier League portugalský záložník, který se v prosinci zapsal třikrát mezi střelce a čtyřikrát se na gólech podílel přihrávkou.

„Chci získat i na jiné trofeje a ocenění, ale teď jsem rád, že jsem se zapsal do historie Premier League."

Na Fernandese bude Manchester United samozřejmě hodně spoléhat v nedělním šlágru Premier League, v němž se jeho tým představí na Anfieldu v duelu proti druhému Liverpoolu. Zápas by mohl mnohé naznačit o mistrovských ambicích Rudých ďáblů.

„Bude to ještě dlouhá cesta, než budeme moci začít mluvit o titulu. V neděli hrajeme proti jednomu z nejlepších mužstev v Anglii a všichni víme, co to pro fanoušky znamená. Naším hlavním cílem jsou proto tři body," hlásil Fernandes.