Klopp po šoku: Masivní rána do tváře, zodpovědnost za to nesu já

Utkání 18. kola na stadionu Anfield rozhodl v 83. minutě proměněnou penaltou Ashley Barnes. Liverpool v Premier League doma nebodoval poprvé od dubna 2017 po sérii 68 zápasů bez porážky.

"Pořádná, masivní rána do tváře. Vysvětlení je snadné - zodpovědnost za to nesu já. Hodně jsme drželi míč a vytvořili si šance, ale nedokázali je dotáhnout. Proto byl zápas otevřený a pak soupeř dostal penaltu. (Brankář) Alisson mi řekl, že se soupeře nedotkl, ale já to neviděl, takže nevím," uvedl Klopp v televizním rozhovoru s BBC Sport.

Liverpool v anglické lize popáté za sebou nezvítězil a v posledních čtyřech zápasech navíc neskóroval. "Reds" po polovině soutěže ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí šest bodů na vedoucí Manchester United. "Teď si nedokážeme představit boj o titul. Bylo by hloupé o něm mluvit," konstatoval Klopp.

Domácí proti Burnley vyprodukovali 27 střel, což je maximum Liverpoolu v aktuální ligové sezoně, přesto mizérii v koncovce neprotrhli. "Bylo skoro nemožné prohrát tenhle duel, ale my to dokázali. Naše finální rozhodování není správné. Když něco nefunguje, musíte se snažit o to tvrději, častěji, déle. Je to moje vina, musíme dělat lepší rozhodnutí," prohlásil bývalý trenér Mohuče a Dortmundu.

Připustil, že prodlužující se šňůra bez vstřelené branky pro jeho tým začíná být psychicky náročná. "Lidé se diví, že hráči nejsou plni sebevědomí, když v minulé sezoně vyhráli tohle a tamto. Ale sebevědomí je jako malá květinka, na kterou teď někdo očividně šlápl. Musíme najít novou květinu a také najdeme. Ale proti Burnley to nestačilo," dodal Klopp.