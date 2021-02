Brazilský mazák potopil Arsenal, drží smutný rekord a sklízí posměch fanoušků

Pouhých osmnáct měsíců v dresu Arsenalu potřeboval David Luiz, aby se stal rekordmanem Premier League! Ovšem jde o „triumf", jehož by se nepochybně rád zřekl. Při úterním souboji na hřišti Wolverhamptonu totiž viděl červenou kartu a zavinil penaltu. Od příchodu v srpnu 2019 do dresu kanonýrů totiž putoval předčasně do sprch už třikrát a zavinil šest pokutových kopů, což je bilance, kterou se nemůže chlubit žádný jiný hráč v soutěži.