Liverpool se moc vymlouvá, jsou to špatní mistři, řekl Keane

Liverpool v minulé sezoně vyhrál titul po 30 letech. V současnosti však ztrácí ze čtvrté pozici už 10 bodů na "Citizens", kteří navíc mají utkání k dobru. Mužstvo trenéra Jürgena Kloppa získalo v aktuální sezoně ve 23 kolech 40 bodů, což je o 27 méně než za stejnou dobu v uplynulém ročníku. Žádný jiný úřadující vítěz v historii anglické ligy nezaznamenal po 23 duelech větší bodový pokles.

"Už před zápasem jsme se bavili o tom, že se hodně vymlouvají, podle mě jsou to špatní mistři. Nemám na mysli dnešek, můžete prohrát, ale nedokážu tenhle tým pochopit. I Brighton proti nim hrál pohodlně. Můžete prohrát, ale musí to být určitým způsobem a to nevidím," řekl Keane ve studiu.

"Vypadá to, že se titulem nechali unést a uvěřili humbuku kolem sebe, že budou ostatní týmy porážet. Beru to tak, že když vyhrajete titul, další výzvou je, jestli to dokážete znovu," uvedl devětačtyřicetiletý Ir.

Tvrdá kritika Liverpoolu

Takový dojem ale z Liverpoolu nikdy neměl. Podle něj se hráči i Klopp v rozhovorech v minulé sezoně spíš než na další výzvy zaměřili na to, aby si užili oslavy titulu. "Je to pochopitelné, protože na něj dlouho čekali, ale nikdy jsem neslyšel, že by některý jejich hráč vystoupil a řekl: 'Chceme to dokázat znovu,'" prohlásil Keane.

"To je klíč. V minulé sezoně vyhráli titul a najednou mluví o tom, že se chtějí dostat do top čtyřky. Myslím si, že jsou to špatní mistři. Bavíme se o Liverpoolu. Lidé mi pořád tvrdí, že Liverpool je skvělý a ohromný klub," konstatoval Keane, který s United vyhrál sedmkrát Premier League a jednou Ligu mistrů.

Podle něj se klub jako Liverpool musí vypořádat i s absencí zraněných opor. "Copak to není součástí hry? Pokud by všechny týmy měly neustále zdravé hráče, bylo by to fantastické," řekl bývalý záložník Nottinghamu Forest či Celticu Glasgow.

Výmluva za výmluvou

City vyhráli na Anfieldu poprvé od roku 2003. Přispěl k tomu i domácí brankář Alisson Becker, po jehož dvou špatných rozehrávkách hosté skórovali. "Klopp řekl, že (Alisson) měl možná promrzlé nohy. To je novinka. Je to výmluva za výmluvou," uvedl Keane.

"Předtím zase prohlásil, že Man City měli volno, protože jejich poslední zápas byl odložen. Myslím, že měli dva dny volna. Takhle to jde dál a dál. Mohli byste říct, že prohra s City je jednorázová záležitost, že je to divná sezona, kterou ovlivňuje koronavirus, ale tak něco dělejte. Hrajte jako šampioni, jste Liverpool. Pokud budete podávat takové výkony, potrvá dalších 30 let, než vyhrajete titul. Věřte mi," prohlásil Keane.