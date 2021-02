Ani omilostněný Souček, který podpořil výhrůžkami deptaného sudího, neudržel Kladiváře v FA Cupu

Dostal milost, ale Kladiváře nespasil! Český fotbalový záložník Tomáše Souček z West Hamu United po mediálně mimořádně diskutovaném vyloučení během minulého víkendu při utkání s Fulhamem mohl po zrušení červené karty revizní komisí nastoupit do úterního duelu FA Cupu na hřišti Manchesteru United. A přestože hostující družina kladla statečný odpor, nedokázala Rudým ďáblům zabránit v postupu do čtvrtfinále.

„Kluci odvedli skvělou práci. Výsledek je z mého pohledu drsný, protože nemám pocit, že jsme si zasloužili prohrát. Domnívám se, že rozuzlení v pokutových kopech by bylo spravedlivější," přemítal trenér West Hamu David Moyes po utkání, které jedinou trefou v sedmé minutě prodloužení rozhodl Scott McTominay.

V dresu poražených odehráli celý zápas český obránce Vladimír Coufal i záložník Tomáš Souček. Pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu měl už od pondělí jistotu, že do zápasu může nastoupit, protože jeho první červená karta v kariéře byla zrušena.

Souček, nejlepší střelec Kladivářů, prostřednictvím sociálních sítí vzkázal, že už se k incidentu s Mitrovičem a následné červené kartě nechce vracet. „Je to minulost a já se koncentruji na zbytek sezony. Každopádně jakákoliv rozhodnutí učiněná na hřišti by měla zůstat na hřišti. Nelíbí se mi, pokud fotbal zasahuje do osobního života. Posílám Miku Deanovi a jeho rodině podporu. Neexistuje důvod pro vyhrožování či podobné zneužívání situací z trávníku," uvedl Souček v reakci na skutečnost, že sudímu, který českého reprezentanta vyloučil, neznámí pachatelé vyhrožovali smrtí a stejné výhrůžky adresovali i rodině rozhodčího.

Na Old Trafford se nedaří

Po úterním večeru představuje Old Trafford pro trenéra Kladivářů dál začarovaný stadion. Moyesovo angažmá v sezoně 2013-14 trvalo jen necelých deset měsíců a rodák ze Skotska se stal třetím nejrychleji odvolaným trenérem v dějinách United. A aby toho nebylo málo, nikdy v trenérské kariéře, ať už na Old Trafford dorazil s Evertonem, Sunderlandem či West Hamem, nedokázal vyhrát.

Vladimír Coufal v zápase proti Manchesteru United

Phil Noble, Reuters

Statistika zůstala nezměněna po úterním večeru i proto, že Kladiváře notně poznamenala zranění. Ze zdravotních důvodů k zápasu vůbec nedorazil útočník Antonio. Během pětačtyřiceti minut přišli o Ogbonnu a Diopa, dva stopery, navíc kvůli zdravotním potížím odstoupil i Jarmolenko. „Narazili jsme nejen na výborného soupeře, ale i množství zranění. A já jen doufám, že nebudou trvalejšího charakteru a nepoznamenají nás pro další utkání," děsil se Moyes.

West Ham byl vyřazen v každém ze svých posledních čtyř zápasů FA Cupu proti Manchesteru United. V sezoně 2002/03 prohrál ve čtvrtém kole, v ročníku 2012/13 ve třetím, o tři sezony později vypadl s Rudými ďábly ve čtvrtfinále a nyní v pátém kole.

„Chtěli jsme vyhrát. A podali jsme skvělý výkon. Jsme schopní měřit se s takzvanými většími týmy. Musíme si držet tento vysoký standard. Blížíme se úrovni, abychom mohli v této fázi soutěže uspět," nepochyboval Moyes, jehož tým v pondělí nastoupí v Premier League proti poslednímu Sheffieldu a bude usilovat o udržení kontaktu s čelem tabulky.