West Ham se žene do Evropy! Podepsali jsme skvělé hráče, vysvětluje Moyes, proč řeší Ligu mistrů místo záchrany

„Chci být ambiciózní, ale nechci se nechat unést a pouštět se do nějakých hloupých prohlášení. Nebudu tvrdit, že nemůžeme skončit v první čtyřce. Ale současně se ani neodvažuji vyhlašovat, že tam budeme," prohlásil šalamounsky David Moyes, trenér West Hamu, po pondělním vítězství v rozhovoru pro BBC, zda mohou Kladiváři myslet na účast v Lize mistrů, což znamená skončit mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže.

West Ham v letošním kalendářním roce získal devatenáct bodů. Pouze Manchester City se sedmadvaceti body je úspěšnější. Však také Kladiváři jen v sezonách 1983/84 a 1985/86 byli úspěšnější, když získali ze čtyřiadvaceti zápasů 43, respektive 48 bodů.

„Jsme vážně ve skvělé pozici pozici, protože v loňském roce jsme ve stejném okamžiku řešili otázku, jak se vyhnout sestupu z Premier League." usmíval se Moyes v připomínce starostí, jež tehdy přišel pomoc vyřešit ze Slavie i Tomáš Souček.

Nejprve přispěl k záchraně, která změnila hostování českého záložníka v trvalý přestup, aby následně rodák z Havlíčkova Brodu doporučil do klubu obránce Vladimíra Coufala.

Declan Rice a Tomáš Souček se radují z úvodní branky utkání

Justin Setterfield, Reuters

A česká dvojice se brzy může dočkat návratu do pohárové Evropy, na kterou byla zvyklá ze Slavie. „Vážně si užíváme pozici, v které se nacházíme. Nesmíme podlehnout předčasně euforii. Rozvíjíme se, snažíme se růst, vybudovat dobré základy. Jsem si jistý, že naši hráči mohou být ještě lepší. V budoucnosti možná budeme mít tým, který bude schopný konkurovat trvale nejlepším na špici," přemítal trenér West Hamu.

Prvořadá byla záchrana

Ten hrál naposledy základní fázi pohárové Evropy v sezoně 2006/07, kdy ještě v tehdejším Poháru UEFA podlehl hned v úvodním kole dvakrát italskému Palermu. Následně se Kladiváři dostali už jen do předkola. V ročníku 2015/16 se prodrali z úvodního předkola Evropské ligy do třetího, kde vypadli s rumunským klubem Astra Giurgiu, který vystavil anglickému týmu stopku i o rok později v play off Evropské ligy.

„Abych byl upřímný, první myšlenka se týkala jistoty záchrany, k níž je potřeba čtyřicet bodů," usmál se Moyes po pondělním vítězství.

Při fenomenální formě West Hamu je jisté, že Kladiváři se starostem o holou existenci jako v loňské sezoně vyhnou. „Musím se všem kalkulacím usmívat. Samozřejmě naše pozice přináší tlak, ale zcela odlišný než před rokem," vzpomínal Moyes na loňské existenční trable.

„Na začátku sezony by asi nikdo nevěřil, že můžeme být tak vysoko. Ale podařilo se nám podepsat několik skvělých hráčů a naše forma je skutečně dobrá. Pokud zvládneme stejně dobře jako předešlé zápasy i dalších pět her do konce března, budou naše naděje skutečně žhavé," popustil Moyes přeci jen uzdu fantazii spojené s pozicemi garantujícími Ligu mistrů.

„Budeme muset hrát neuvěřitelně dobře. Ale myslím, že minimálně jeden nebo možná dva rychlostní stupně v záloze," varoval konkurenci Moyes, za jehož týmem je momentálně i rozklížený obhájce z Liverpoolu.