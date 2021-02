Problém v Leicesteru. Několik hvězd se účastnilo večírku a porušilo koronavirová opatření

Anglický fotbalový klub Leicester, soupeř Slavie ve čtvrtečním duelu vyřazovací fáze Evropské ligy, řeší problém s některými hvězdami klubu. Několik hráček ženského týmu a další fotbalisté týmu do 23 let se podle deníku The Telegraph o víkendu účastnili nelegálního večírku. Vedení Leicesteru jim za porušení koronavirových opatření udělilo pokutu. Věc chce řešit interně.

„Klub byl nesmírně zklamaný, když se o tomto porušení dozvěděl," zaznělo mimo jiné v prohlášení třetího celku Premier League. K čemu vlastně došlo?

Podle ostrovních médií se 10 hráček ženského týmu Lišek a tři fotbalisté mužstva do 23 let účastnili nelegální víkendové párty. Na akci měly údajně být i tři fotbalistky Birminghamu City.

Leicester aces fined and Birmingham players suspended for breaking Covid rules https://t.co/CksKad8Rph — Sun Sport (@SunSport) February 18, 2021

Všem účastníkům večírku z řad "The Foxes" byla udělena pokuta a byli poslání do izolace. Do tréninkového procesu by se měli vrátit po negativním testu na covid. Záležitost chce vedení celku s dotyčnými řešit interně.

„Jejich chování mělo potenciál podkopat rozsáhlou práci zaměstnanců klubu, která našim profesionálním týmům poskytuje bezpečné prostředí, ve kterém je možné trénovat a hrát," sdělil ostrovním médiím mluvčí Leicesteru.