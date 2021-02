Bylo tam hodně krve, přiznává Terminátor Souček a útočí s West Hamem na Ligu mistrů

Do Anglie jste přicházel v době, kdy West Ham bojoval o záchranu. A teď se v souvislosti s ním mluví o Lize mistrů. O tom se vám snad ani nesnilo, že?

„Kdyby se to povedlo, byl by to absolutní zázrak. Ten je ale strašně daleko. Teď máme před sebou Manchester City. To je teď hlavní cíl, na který se soustředíme."

Kdyby teď soutěž skončila, byla by Champions League realitou...

To ano. Konec sezony je ovšem pořád ještě daleko, ale doufám, že to bude pokračovat. Je třeba jít zápas od zápasu a po posledním hvizdu se ukáže, co a jak si zasloužíme a kde skončíme.

Naposledy jste porazili Tottenham, což je obrovský rival Kladivářů a hráči i fanoušci museli být v sedmém nebi. Cítil jste, že tenhle zápas má pro fanoušky speciální cenu?

Kromě Millwallu je tohle pro West Ham největší derby v Londýně, ale s Millwallem už se dlouho nehrálo. Tak jsem rád, že jsme vyhráli naše největší derby v Premier League, to se vždycky počítá.

Navíc se ukázalo, že umíte porážet slavné týmy.

Tottenham byl v tomhle obrovsky důležitý. Už před zápasem jsem říkal, že to utkání ukáže, zda si zasloužíme být v tabulce takhle nahoře. Jsem rád, že jsme to potvrdili.

Vy jste zápas dohrál i přes krvavé zranění. Od té doby píše a mluví v Anglii jako o českém Terminátorovi. Co jste na to říkal?

Hezky se to poslouchá. Je to hezký a vtipný. Ale já jsem v hlavě neměl nic jiného, než abych hrál dál. Bylo tam hodně krve, tak jsem se spíš jen bál, že mě doktoři zpátky do hry nepustí. Od začátku jsem jim říkal, že chci hrát dál, ať mi to jenom zašijí. Naštěstí se to povedlo rychle, doktoři odvedli skvělou práci.

