Stejný zázrak, jako když Ledecká vyhrála olympiádu. Nebo Leicester Premier League, jásal po postupu kouč Slavie

Netušil, že mikrofony už jsou zapnuté a jeho meditování po vítězné pohárové partii s Leicesterem a postupem do osmifinále Evropské ligy jdou do světa. „Když porovnávám rozdíl mezi oběma kluby, je to něco podobného, jako když Ledecká vyhrála olympiádu. Sportovní zázrak,“ srovnával se slávistický trenér bezprostředně po utkání s fantastickým úspěchem, kterého se svým týmem ve fotbalovém chrámu třetího celku Premier League právě dosáhl.

Skutečně sportovní zázrak? Vždyť jste mu šli naproti, takže po výkonu ve druhé půli nešlo o zázrak, ale o obraz toho, co se na trávníku odehrávalo... Mám tím na mysli rozdíl mezi anglickým a českým fotbalem, který je propastný. Přímo obrovský... Prostředí, tréninkový areál, stadion, možnosti anglických klubů a my pak sehrajeme s Leicesterem dva vyrovnané zápasy. Těžko uvěřitelné, zároveň ale povzbuzující, protože v tu chvíli si člověk uvědomuje, že naše práce dává smysl. Ledecká by o tom mohla vyprávět, vy ostatně teď také. Proto opakuji, že jde o sportovní zázrak. Podobný, jako když Leicester vyhrál Premier League. A teď jste ho vyřadili. Podle BBC klub, který má padesátkrát vyšší mzdový rozpočet než vy ve Slavii. Co jste provedl s mužstvem během přestávky, že se tak výrazně změnilo a na hřišti dominovalo? Doladili jsme je drobné detaily. Taktické, technické. Postup! Slávisté se radují po odvetě v Leicesteru. slavia.cz Jen to? Pak už spíše jen o motivaci. Samotní hráči věděli, že pokud chceme postoupit, musí být lepší než v první půli. V prvních sedmi osmi minutách jsme neměli míč, pak se ale náš výkon postupně zlepšoval. Zákonitě, protože jsme si museli postupně zvyknout na hřiště, protože na tak skvělém trávníku jsme nehráli ani nepamatuji. Jaká motivace to byla, že tak působila? Že jsme už v první půli sebrali Leicesteru sebevědomí a že jsme pro něj velkým soupeřem. Že na něm vidím, že z nás má respekt. Že pravda leží na hřišti a v jejich výkonu, který musí být ještě aktivnější než do přestávky. A také že byl... Byl to skvělý zápas a skvělý výkon. Postup! A asistent Zdeněk Houštecký v červené čepici má na drátě Tomáše Součka... Hannah Mckay, Reuters Navíc s mužstvem, které se od vašeho posledního vystoupení v Anglii před dvěma lety na Stamford Bridge proti Anglii moc a moc změnilo. K lepšímu? Netroufnu si porovnávat, který byl, respektive je lepší, protože ten současný je jiný. Typologicky i mentálně. Už proto, že Souček s Coufalem teď hrají Premier League a další působí v zahraničí. Ale je neuvěřitelné dívat se třeba na Lingra, který hrál ještě loni s Karvinou o ligové bytí a teď nastoupí proti Leicesteru, sledovat Zimu, jenž před rokem a čtvrt kopal třetí ligu a teď odehraje dva skvělé zápasy proti Vardymu. Anebo Kúdelu, jehož jsme brali do Liberce poté, co skončil v Mladé Boleslavi. A tak byste mohl nejspíš pokračovat. A skončit u Baha, jehož jsem přesvědčoval, že krok z Dánska do Slavie pro něho bude správným krokem, protože jednou se dostane od nás do Anglie. Nebylo to snadné přesvědčování, ale nakonec na něj slyšel. A to jsme netušili, že se do Anglie podívá už dva měsíce po příchodu k nám. Tušíte, že o něho brzy můžete přijít? Nejspíš nejen o něho. Už v Praze se mě kouč Leicesteru Brendan Rodgers ptal na Simu a tvrdil, že je to fantastický hráč. Takže se obáváte letního přestupního termín a počtu hráčů, kteří mohou ze Slavie odejít? A hodně. Bavili jsme se před zápasem proti Leicesteru se Součkem a ten prohlásil: Vy jste takoví blázni, že se na něj připravíte, vyřadíte ho a pak vás v létě bude čekat výprodej. Abdallah Sima se raduje po gólu proti Leicesteru. Hannah Mckay, Reuters A nejspíš bude... Ale nemělo by jít o šest milionů euro, jako třeba v případě Coufala. Zvlášť, když dva naši hráči nastupují pravidelně v Pramier League a hrají v ní dobře. Ale i dalším hráčům bych přestup do Anglie samozřejmě přál. Velké uznání pro hráče i pro vás. Určitě velký posun. Hráli jsme v Lize mistrů s Barcelonou či Dortmundem a trenéři soupeři oceňovali spíš náš týmový výkon než individuality. Teď mají zájem i o individuality. Jako třeba právě Rodgers. A co teprve až budete kráčet Evropskou ligou dál a dál. Už teď je zázrak, že jsme s naším rozpočtem v osmifinále. Před šesti měsíce jsme v prvním zápase Evropské ligy prohráli v Izraeli s Beer Ševou 1:3 a teď se musím jen usmívat, když slyším otázku, zda chceme celou soutěž vyhrát. Chcete? Chceme se dostat co nejdál. Takže koho si přejete za soupeře při pátečním losování? Byl bych šťastný, kdybychom se dostali zase do Anglie. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský při utkání v Leicestru. Hannah Mckay, Reuters Jenže anglické týmy jsou v osmifinále tři - Arsenal, Tottenham a Manchester United. Koho z nich? Nedělám mezi nimi rozdíl, ale kdybych si měl opravdu vybrat jednoho z těchto soupeřů, pak Manchester United. Hlavně proto, že bych se chtěl podívat na Old Trafford. Druhou volbu by pak představoval Glasgow Rangers, protože ve Skotsku jsem nikdy nebyl.