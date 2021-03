Sima za 500 milionů? Zapomeňte! Na půldruhé miliardy za slávistický klenot by ale Tvrdík slyšel

Suma oscilující v přepočtu mezi 520 až 620 miliony korun za senegalský objev, který přišel z druholigového Táborska do Edenu za pakatel, je to samozřejmě zajímavá, ale Slavia nemá důvod spěchat.

„Neprodali bychom ho ani za dvacet," ujistil předseda představenstva Slavie v pořadu Tika Taka vědom si toho, že cena Abdallaha Simy může dál stoupat. V případě pokračujícího úspěšného účinkování Trpišovského týmu na evropské pohárové scéně i třeba případných startů Simy za senegalskou reprezentaci.

V ní si zatím nezahrál ještě ani jeden zápas, což by mohl být problém při jednáních o jeho případném transferu do Premier League. I na fotbal na Ostrovech totiž dopadl Brexit. Hráči mířící na Ostrovy musí splnit poměrně přísné podmínky, aby získali potřebné pracovní povolení.

Momentálně je nezbytné, aby na stupnici vytvořené pro přestupy dosáhli minimálně na 15 bodů, přičemž body se udělují za počet startů v seniorských i juniorských reprezentací, za kvalitu ligových soutěžích, v nichž jejich současné kluby hrají, stejně jako třeba za účast v kontinentálních pohárových soutěžích.

Nejbližším zápasem Senegalu by měla být 26. března kvalifikace o Africký pohár národů proti Kongu, otázkou ale samozřejmě je, zda trenér Aliou Cissé povolá do svého výběru i Simu.

Devatenáctiletému objevu Slavie by nominace každopádně pomohla a jeho cena by ještě víc narostla.

Slávista Abdallah Sima slaví další gólovou trefu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Částka, o které spekuluje Sun, by se se odmítala těžko," pousmál se do kamer Tvrdík při představě, že by na klubový účet přišlo půl druhé miliardy korun.

„Zajistilo by to provoz Slavie na příštích pět let, postavili bychom mládežnickou akademii Abdallaha Simy."

Po úspěšném tažení Slavie pohárovou Evropou, které klubu až dosud vyneslo 360 milionů korun za účast v závěrečné kvalifikační fázi Ligy mistrů a postup Evropskou ligou, se pochopitelně spekuluje o přestupech dalších hráčů.

Třeba Kuchty, kterého trenér Trpišovský evropským klubům sám doporučil. „Evropský styl fotbalu mu vyhovuje víc než tuzemský. Je to prostě hráč pro evropský fotbal," vychválil ho případným zájemcům.

Ale skloňují se i jména Provoda, kapitána Bořila, brankáře Koláře, ozvali se i zájemci o rumunského legionáře Stanciua.

„Nad jeho prodejem jsme přemýšleli na podzim, kdy se Nicovi nedařilo. Nakonec jsme dospěli k tomu, že ho neprodáme," prozradil Tvrdík a rozhodnutí kvitoval.

„V poslední době je fantastický," letěla mu samozřejmě před očima skvostná přihrávka Stanciua na Provoda ve čtvrtek v Leicesteru, která nasměrovala Slavii do osmifinále Evropské ligy, i třeba dva góly, jimiž se postaral o obrat v nedělním ligovém střetnutí na Slovácku.

Jana Tvrdíková a Ondřej Kolář, kdo koho polapil do svých sítí...?

slavia.cz

„Prodeje hráčů řešíme případ od případu. S Ondrou Kolářem máme třeba dohodu, že po sezoně může v případě adekvátní nabídky odejít. Ale už jsme se bavili o tom, že ji o rok prodloužíme, protože pro nás je klíčovou postavou," přiznal první muž Slavie, že by spíše kývnul na transfer Simy než Koláře.

Předseda Slavie Praha Jaroslav Tvrdík a trenér Jindřich Trpišovský podepsali prodloužení smlouvy.

Vlastimil Vacek, Právo

Stejně jak si nedokáže představit Slavii bez trenéra Trpišovského, který má ostatně v Edenu podepsanou smlouvu ještě na další čtyři roky. Zvlášť, když Tvrdík a samozřejmě Slavia s ním baží po završení mistrovského hattricku a dalším pokusu probojovat se do základní skupiny Ligy mistrů.

„Jednou bych i jemu angažmá v Premier League přál, ale až po skončení kontraktu u nás. Teď ostatně předpokládám, že ani sám Jindra nikam nechce."