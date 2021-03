FOTBAL ONLINE: Gól! České hvězdy s West Hamem zvyšují náskok

Hammers ve svém zatím posledním utkání podlehli po velkém boji vedoucím Citizens 1:2, podobně se „vedlo" i Leedsu, který padl doma s Aston Villou 0:1.

Fotbalisté Chelsea sice nastoupili do utkání bez svého střelce z posledního vítězného utkání proti Liverpoolu Masona Mounta, který zůstal jen na lavičce náhradníků, přesto šli už po půl hodině hry do vedení. Alonsův prudký centr z levé strany trefil Kai Havertz a jeho pokus nešťastně tečoval do protipohybu brankáře Jordana Pickforda obránce Godfrey. Šlo o 54. vlastní gól Evertonu, který má v této statistice nejhorší bilanci ze všech týmů v Premier League.

Brankář Chelsea Édouard Mendy v akci.

John Sibley, Reuters

Chelsea byla aktivní i po přestávce a hlavní roli měl dál německý záložník Havertz. Jeho branku z 55. minuty sice rozhodčí kvůli hře rukou neuznali, ale o chvíli později si jednadvacetiletý talent naběhl na další přihrávku do pokutového území a po zákroku Pickforda si vynutil odpískání pokutového kopu. Penaltu suverénně proměnil Jorginho.

Andreas Chistensen (vlevo) z Chelsea a Gylfi Sigurdsson z Evertonu.

Glyn Kirk, ČTK/AP

Everton, který první vzájemné utkání vyhrál v prosinci 1:0, se tentokrát k mnoha šancím nedostal. Toffees neuspěli po třech výhrách, Chelsea udržela potřetí po sobě v lize čisté konto.