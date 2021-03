Otřesný zážitek. Gólman slavného klubu se musí budit hrůzou

Hrůza a děs. A taky jedna pohroma za druhou. Gólman slavného anglického fotbalového klubu teď prostě neprožívá šťastné období. Robin Olsen, který nedávno přišel kvůli zranění o místo jedničky v brance Evertonu, byl ve svém domě přepaden ozbrojenými lupiči. A co víc, doma v tu chvíli byla i manželka s dvěma malými dětmi. Maskovaný gang si z domu odnesl šperky a další cennosti, podle dostupných informací naštěstí nikdo neutrpěl zranění.

Kdyby dostal brankář Olsen hloupý gól, možná by se v noci probudil hrůzou. Teď má ale zkušený Švéd, který v Evertonu hostuje z italského AS Řím, daleko otřesnější zážitek. Do jeho domu v Altrinchamu se totiž vloupali ozbrojení lupiči. Ti si kromě šperků měli odnést třeba i luxusní hodinky. Incident potvrdili zástupci klubu, vše je nyní v šetření policie.

„Klub nabízí v této těžké chvíli Robinovi i celé jeho rodině maximální možnou podporu," uvedli zástupci liverpoolského klubu v prohlášení k incidentu. Gólman je na Ostrovech na ročním hostování, v brance Evertonu se zatím objevil devětkrát.

V polovině února byl terčem ozbrojených lapků také manažer Evertonu. Z domu slavného Itala Carla Ancelottiho v Merseyside si lupiči odnesli trezor, který byl následně nalezen vypáčený na jednom z parkovišť.