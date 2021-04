Trenér Allardyce vyzval ke společnému bojkotu sociálních sítí kvůli rasismu

"Byl bych rád, kdyby se do toho pustily kluby společně. To je podle mne jediný způsob, jak můžeme něco změnit. Kdyby se dala dohromady jednotná fronta 92 profesionálních klubů...," řekl Allardyce. Sám ale nevěří, že k takovému kroku dojde. "Pokud by to ale znamenalo ztrátu příjmů, peníze to bohužel převálcují, protože spousta lidí je dnes v (finančních) problémech," dodal.

Trend nastartovala bývalá hvězda Arsenalu Thierry Henry, který si na sociálních sítích zrušil všechny své účty. Někdejšímu francouzskému útočníkovi se nelíbilo, že jejich provozovatelé nezasahují proti uživatelům, kteří se vyjadřují rasisticky nebo někoho šikanují.