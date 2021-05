Arsenal na úplném dně! Po čtvrt století si v pohárové Evropě nezahraje

Z Evropské ligy se už do ní nedostanou, šance, že by na evropskou scénu pronikli z Premier League, vzala za své už dávno.

Arsenal skončí pátou sezonu po sobě mimo velkou čtyřku, neboť na momentálně čtvrtou Chelsea ztrácí čtyři kola před koncem Premier League dvanáct bodů. A že by se prodral na páté místo zaručující účast alespoň v Evropské lize hraničí rovněž s utopií, protože na West Ham má devítibodové manko.

„Jsme zdrceni. Do poslední minuty jsme zkoušeli úplně všechno a myslím, že jsme si zasloužili vyhrát," zoufal si ve čtvrtek v noci kouč Arsenalu Mikel Arteta, který po čtvrtfinálové výhře nad Slavií v pražském Edenu věřil, že se do příštího ročníku Ligy mistrů podívá s Arsenalem díky vítězství v Evropské lize. Po prvním semifinálovém duelu s Villarrealem v to doufal také, i když ve Španělsku Kanonýři prohráli 1:2.

Trenér Arsenalu Mikel Arteta netuší, co ho po sezoně čeká.

Krutá hra osudu, že sen Artety i Arsenalu rozmetal muž, kterého před půldruhým rokem z Emirates Stadium vyhodili a po krátkou dobu ho nahradil citovaný švédský legionář Fredrik Ljungberg. Artetův krajan Unai Emery dostal od majitelů Gunners prostor pro práci pouhých osmnáct měsíců, než ho vypakovali.

Teď přijel do Londýna se Žlutou ponorkou, jak se Villarrealu přezdívá, a jeho pomsta byla slastná. Za jejím kormidlem zamířil do finále Evropské ligy. Už pátého, které na něho 26. května v polském Gdaňsku čeká a kde bude jeho soupeřem další anglický celek Manchester United.

„Jsem na své hráče obrovsky hrdý, protože Arsenal je velmi dobrým mužstvem. My si ale postup zasloužili, protože jsme pracovali velice zodpovědně, disciplinovaně jsme bránili, z protiútoků jsme mohli skórovat," připomněl Emery, proč měl navrch nad svým o jedenáct let mladším kolegou, který ho na lavičce Arsenalu vystřídal.

Marně Arteta bědoval nad smůlou, když dvě střely Aubameyanga skončily na tyči a Pépé či Rowe velké příležitosti neproměnili.

Hráč Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang (uprostřed) v odvetě semifinále Evropské ligy proti Villarrealu.

Zkušenosti Emeryho měly navrch. Jím naordinovaný taktický scénář dokonale fungoval. Žlutou ponorku nasměroval poprvé v klubové historii do finále evropské soutěže. Aby ne, když své týmy přivedl do finále Evropské ligy už čtyřikrát. Se Sevillou ji v letech 2014 až 2016 dokonce třikrát vyhrál, s Arsenalem v něm v roce 2019 podlehl Chelsea. Přesto to nestačilo, aby na lavičce Kanonýrů zůstal...

Teď bude Arsenal poprvé po čtvrt století bez evropských pohárů.

Minoritní vlastník Arsenalu Stan Kroenke

„Bolí to. Nás všechny, kteří klub milujeme. Proto je teď třeba v Arsenalu změnit spoustu věcí. Způsob, jakým se v něm investují finance, jeho strukturu, která se rok od roku zhoršuje, systém práce," rozbíral před kamerami BT Sport příčiny pádu Fredrik Ljungberg.

„V létě musí klub učinit velká rozhodnutí. I třeba o budoucnosti Mikela Artety. Je to mladý trenér, který se pořád učí a je pod obrovským tlakem. Nikde není samozřejmě řečeno, že by mužstvo bylo úspěšné pod vedením zkušeného kouče, ale pokud by měl Mikel zůstat, musel by s Arsenalem vstoupit do nové sezony neuvěřitelným způsobem. V takových výkonech jako dosud nemůže Arsenal pokračovat," přidával se další z bývalých hráčů Martin Keown, jenž v dresu Gunners odehrál přes tři sta ligových zápasů.