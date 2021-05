Klopp ocenil vítězné "semifinále" a těší se na rozhodující boj před fanoušky

"Už se nemůžu dočkat, až zase přijde na Anfield 10 tisíc diváků," řekl Klopp pro Sky Sports. "Teď to pro nás bylo takové semifinále a jsme rádi, že jsme ho vyhráli. Bylo to zasloužené, protože jsme předvedli špičkový výkon. Sice ještě není nic rozhodnuto, ale vylepšili jsme si do finále svou pozici a musíme teď hlavně co nejrychleji zregenerovat do dalšího duelu," uvedl trenér.

Favorita uklidnil hlavně na konci první půle úvodní trefou Firmino. Dosud ze 14 případů, kdy brazilský útočník vstřelil za Liverpool první gól, jeho tým nikdy neprohrál (12 výher, 2 remízy). Ve druhé části se k němu navíc přidali obránce Phillips a střídající Oxlade-Chamberlain. Loňský šampion vyhrál čtvrté ligové střetnutí za sebou a neprohrál v domácí soutěži už devět utkání v řadě.

"Nebylo to snadné. Nevzpomínám si, že by některý zápas s Burnley byl lehký. Trenér Sean Dyche tam dělá skvělou práci. Hrají velice chytře a bránit proti nim je velmi ošidné. Podařilo se nám ale zbavit nervozity, adaptovat na místní atmosféru a pak už jsme hráli dobře," všiml si Klopp.

Nemůžu být víc šťastný, říká Klopp

Do první čtyřky se "Reds" vrátili poprvé od února. "Nemůžu být víc šťastný. Nic z toho jsme nedostali zadarmo. Od února jsme naopak řadu zápasů nevyhráli a museli se do toho vrátit. Posledních osm nebo deset utkání jsme ale zpět ve správných kolejích. Pokud zvítězíme i v neděli, zřejmě se dostaneme do Ligy mistrů," prohlásil.

Zároveň ale varoval před možným podceněním. Ačkoliv v prosinci Liverpool deklasoval Crystal Palace 7:0, nyní stejný tým ve středu trápil do poslední chvíle Arsenal, který ho zdolal až díky dvěma brankám v nastaveném čase. Leicester se utká doma s Tottenhamem. "Rozhodně ještě není vše u konce. Palace je silný tým a musíme být opatrní," dodal Klopp.