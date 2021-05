Mstitel Kamary, který vyřadil Kúdelu, šokuje. Brzy pověsím kopačky na hřebík, říká

Jednatřicetiletý Velšan Gareth Bale, který na sebe strhl pozornost českých fanoušků zejména po kvalifikačním zápase Česka s Walesem, v němž (úmyslně?) udeřil loktem obránce Ondřeje Kúdelu do obličeje, šokoval oznámením, že se po návratu do Realu Madrid a následném vypršení smlouvy chystá pověsit kopačky na hřebík.

Útočník Bale, má podle španělského deníku AS v plánu po návratu do Realu Madrid z hostování v anglickém Tottenhamu pověsit kopačky na hřebík a odejít do hráčského důchodu. V příští sezoně mu vyprší smlouva a po ní už by neměla přijít žádná další.

Baleův dlouho očekávaný návrat do Tottenhamu se vůbec nevydařil. Útočník v této sezoně kvůli táhlým zraněním nastoupil pouze k devatenácti utkáním v anglické Premier League, ve kterých vstřelil devět branek. Většinou však nastupoval proti týmům z chvostu tabulky.

Proti poslednímu Sheffieldu sice zaznamenal na začátku měsíce května za 74 minut hattrick, ale jinak příliš nezářil. Táhnou se s ním zdravotní problémy, kvůli kterým trénuje jen třikrát týdně, a ještě ne naplno. Dost dá na své tělo, takže když proti Wolves odehrál doma téměř celý zápas, poprvé po svém návratu k Spurs, do utkání s Aston Villou nastoupil jen k devatenácti minutám.

„Gareth odehrál téměř devadesát minut, nejvíc za celou sezonu v Premier League. Věděl, že nemůže nastoupit další zápas hned od začátku," uvedl trenér Spurs Ryan Mason s tím, že Bale jako zkušený hráč ví nejlépe, kdy je připraven do hry. Po zápase se loučil s domácími fanoušky, jako by to bylo naposled a možná taky bylo.

Netají se tím, že v létě by se rád přesunul zpátky do Španělska, kde mu po příští sezoně vyprší smlouva. Poté by s ohledem na svůj zdravotní stav ukončil kariéru. Teď však dá všechno do přípravy na evropský šampionát, ve kterém moc touží s Walesem uspět.