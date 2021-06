Senzační novinka! West Ham se chystá lovit v Praze, do Edenu nabídka nemíří

Senzační novinka! Anglický West Ham se chystá změnit kurs. Po povedených nákupech v Edenu, kdy Kladiváři angažovali bývalé slávisty Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, je prý tentokrát středem zájmu ofenzivní klenot Sparty Adam Hložek. Tvrdí to alespoň server Hammers.news s tím, že má momentálně mladý český reprezentant do londýnského klubu blízko a vše vypadá realističtěji než příchod dříve zmiňovaného Alexe Krále, jenž působí ve Spartaku Moskva. Tam se jednání mezi kluby zastavila.

Zmíněný server tvrdí, že manažer West Hamu David Moyes pozorně sleduje progres mladého útočníka. Zraky se prý na Letnou upíraly ještě víc od chvíle, kdy od Kladivářů v lednu odešel do Ajaxu Sebastien Haller. „Myslíme si, že by české eso mohlo být senzační posilou pro West Ham," uvádí server Hammers.news. Přestupu by podle něj měl pomoci i fakt, že v klubu již úspěšně působí jeho krajané a parťáci z národního týmu Souček s Coufalem

Zpráva zdůrazňuje, jak skvěle si Hložek v rudém dresu vedl. Za devatenáct zápasů stihl nastřílet patnáct branek a přidal i osm asistencí, což je prý známkou obrovského talentu a potenciálu. Trenér Sparty Pavel Vrba označuje mladíka za výjimečného útočníka, však se také na Letné slavilo, když hráč nedávno prodloužil smlouvu. Teď to ale vypadá, že by mohl už po EURO balit a stěhovat se na Ostrovy. „Doufejme, že ho i Souček s Coufalem přesvědčí, aby se k West Hamu připojil už letos v létě," uvádí zmíněný server.

K mání by údajně byl za 17 milionů eur (zhruba 430 milionů korun), což je podle Hammers.news při zmíněném talentu hráče fantastická cena.

Zálusk si přitom West Ham dělal spíše na jiného českého reprezentanta Alexe Krále. Teď ale na Ostrovech píší o tom, že se jednání zadrhla, byť se zdálo, že dohodě nic nebrání. Jenže ruský klub nečekaně začal měnit podmínky, za jakých by byl ochotný záložníka prodat.

„Králův agent nám sdělil podmínky hráče a vypadalo to, že dohodě nic nebrání. Spartak pak ale začal situaci komplikovat, když si dal jako podmínku, že chce, aby Král nejprve odehrál EURO a až pak se bavit o případné přestupové sumě. Ta by se během šampionátu mohla navýšit, protože by se mohly do boje o hráče zapojit i další kluby," uvádí zmíněný server, proč zatím došlo k zastavení jednání.

Nyní se hovoří o přestupové sumě ve výši deset milionů liber, po evropském šampionátu se prý ale klidně vyšplhá minimálně na dvojnásobek.