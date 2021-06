Kontrakt snů je připravený! Hvězda může vydělat miliardy. Odolá?

Kontrakt snů je připraven. Z hráče, který jej podepíše, bude nejlépe placený fotbalista v anglické Premier League. Tedy pokud dojde k dohodě. Francouzský reprezentant Paul Pogba se v minulosti netajil úmyslem prchnout z Ostrovů, nechá se nyní přesvědčit za pomoci královské gáže ve výši 400 000 liber týdně, což je skoro dvanáct milionů korun. A to vše po dobu pěti let, což dává v součtu ohromujících 104 milionů liber (více než tři miliardy korun).

Manchester United chce udržet záložníka Paula Pogbu a je připravený z něj udělat nejlépe placenou hvězdu prestižní soutěže. Osmadvacetiletý Francouz má sice na Old Trafford ještě roční kontrakt, jenže vedení Rudých ďáblů bije na poplach. Nechce dovolit, aby hráč odešel ke konkurenci a chystá se mu pořádně navýšit finanční odměnu.

Už teď se zcela jistě Pogba nemá špatně, vydělává 290 000 liber za týden, tedy přes osm a půl milionu korun. Jenže pokud kývne na nový kontrakt, trumfne i dosud nejlépe placeného spoluhráče. Tím je David de Gea, který v United bere 375 000 liber týdně.

Jednání s hráčem i jeho agentem Raiolou se chystají na dobu po skončení EURO. Všem je jasné, že příští rok v létě by Pogba odcházel z Old Trafford bez finanční náhrady, takže by mu případný zájemce mohl o to víc přihodit na platu. Proto nešetří ani Manchester United.

Anglický SunSport tvrdí, že by Francouz mohl na nabídku slyšet. Uvádí, že manažer Ole Gunnar Solskjaer zoufale tlačí na to, aby klub hvězdu udržel a tým United mohl zaútočit na mistrovský titul. Ten Rudým ďáblům v posledních letech uniká.