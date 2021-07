Senzace! Chelsea má v hledáčku zkušeného českého gólmana

Zklamání už bylo dost, začíná se blýskat na lepší časy. A mohla by z toho být pořádná senzace. Brankář Jiří Pavlenka v uplynulé sezoně sestoupil s Werderem Brémy z nejvyšší německé soutěže a pak následně kvůli zranění přišel o EURO. Výborné výkony však gólmana možná katapultují k přestupu do klubu světové extratřídy. Podle listu The Sun má o služby Pavlenky zájem londýnská Chelsea.

Blues mají, co se týče českých gólmanů, skvělou zkušenost z minulosti. Mezi tyčemi dlouhá léta zářil Petr Čech. Jméno si v klubu vybudoval tak velké, že je momentálně i ve vedení klubu na pozici technického ředitele a podle listu The Sun právě on krajana doporučil jako ideálního gólmana pro Chelsea. Pavlenka je připravený i po sestupu pokračovat ve Werderu, jeho rodina je v Německu šťastná, možná ale laso ze slavného klubu všem zamotá hlavu a touha zahrát si špičkový fotbal nakonec zvítězí.

Devětadvacetiletý Pavlenka má na kontě čtrnáct startů za českou reprezentaci a Petr Čech uznává, že odvádí na hřišti skvělé služby. Prý mu i hodně fandí a angažuje se v možném přestupu českého gólmana na Stamford Bridge. List zdůrazňuje, že Čechovo slovo má v klubu velkou váhu.

Chelsea má každopádně zájem získat v létě dalšího brankáře, aby konkuroval současné jedničce Edouardovi Mendymu. Zkušený Willy Caballero v klubu skončil na konci minulé sezony. A když by londýnský klub získal nového gólmana, uvolnil by na přestup chybujícího Kepu Arrizabalagu. Talentovaný mladík Jamie Cumming odchytal minulou sezonu na hostování ve Stevenage v League Two a stejně tak tomu bude i v dalším soutěžním ročníku.

Před pár dny se rovněž objevila zpráva, že by o Pavlenku mohl mít zájem anglický klub Burnley, teď se ale do hry dostává daleko těžší fotbalový kalibr v podobě Chelsea. Odolal by český reprezentant jeho vábení?