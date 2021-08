Jít stále výš a být milován ještě víc, přeje si Souček před startem nového ročníku Premier League

Tomáš Souček je natěšený na nabitou sezonu ve West Hamu. Co by říkal na souboj se Slavií?

Přicházel jste do West Ham jako no name Thomas, jemuž ani fanoušci Hammers příliš nevěřili, po půldruhém roce vstoupíte do nového ročníku Premier League jako kovaný Kladivář. Ti samí fanoušci vás zvolili nejlepším hráčem uplynulého ročníku, což už je pro cizince nějaká pocta...

Však si ji také strašně vážím, protože když si prohlížím, kdo se stal ve West Hamu hráčem roku přede mnou, vidím jednu hvězdu vedle druhé.

Klubovou legendu Trevora Brookinga, kapitána anglických mistrů světa Bobby Moora, ale i třeba Luďka Mikloška. I tahle jmena figurují mezi vítězi ankety, kterou ve vašem klubu vyhlašují už od konce padesátých let minulého století.

Vím, je to už nějakou dobu, co Luděk za Kladiváře chytal, ale pořád má ve West Hamu obrovské jméno.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu.

West Ham United

Aby ne. Vždyť tehdy fanoušci složili a na tribunách dokonce zpívali chorál, jak Ludo, ten velký chlap od Moskvy, ničí soupeře.

Však ho také dodnes naši fanoušci volí a zařazují do každé sestavy, která se při různých příležitostech vyhlašuje.

Hlasování fanoušků West Hamu o Kladiváře roku 1. Tomáš Souček, 2. Vladimír Coufal, 3. Declan Rice

Třeba se podobné popularity a obliby také dočkáte, třeba i na vás budou i po třiceti letech takto vzpomínat.

To bych chtěl, ale na něco takového je brzy. Jsem ve West Hamu teprve půldruhého roku, zatímco Luděk v něm chytal několik sezon. Podobné jméno bych si však udělat chtěl, aby mě měli fanoušci stejně rádi, jako mají jeho.

Cožpak vás rádi nemají? Nesvědčí snad o jejich přízni a vaší popularitě to, že jste byl třicet let po Mikloškovi jako druhý český fotbalista zvolen a vyhlášen nejlepším Kladivářem roku?

To ano, cítím to. Přišel jsem jako hráč, kterému moc nevěřili a já musel dokazovat, že na Premier League mám. A teď i v přípravných zápasech, na které přijde deset tisíc diváků, pociťuji, jaké podpory se mi dostává a jak mě fanoušci mají rádi.

Tomáš Souček převzal před návratem na Ostrovy ocenění pro nejlepšího fotbalistu ČR v anketě klubu sportovních novinářů Zlatý míč. Podruhé v řadě...

Jan Handrejch, Právo

Po noblesní předchozí sezoně není divu. Vždyť jste táhl Kladiváře k ligovým výšinám. Výkony i góly, které jste dával, hrou, kterou jste předváděl, prací, kterou jste pro West Ham odvedl.

Byla to skutečně povedená sezona. Pro mě i pro mužstvo, neboť jsme získali rekordní počet ligových bodů a v tabulce skončili nakonec šestí. Udělal jsem si jméno, fanoušci mě mají rádi, takže bych samozřejmě chtěl, aby startující sezona byla podobná, Co podobná, ještě lepší než předchozí.

Nemáte velké oči?

Proč? Jsme na začátku, na první mužstvo tabulky neztrácíme ani bod, do každého zápasu půjdeme s tím, že ho budeme chtít vyhrát. Když se nám povede v neděli hned na úvod Premier League porazit před vyprodaným hledištěm v St. James Parku domácí Newcastle, můžeme chytit vítěznou vlnu a po ní se vést. A třeba znovu zabojovat o Ligu mistrů.

Až tak vysoko myslíte?

Loni chybělo do konce Premier League pět zápasů a my v Champions League skoro byli.

To se mentalita ve vašem týmu až tolik změnila?

Teď jdeme do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát a dáme do něho všechno. Že se nesmí opakovat loňská sezona, kdy jsme třikrát nastříleli soupeřům tři góly, pak začali vedení bránit, což se nám třeba proti Arsenalu nevyplatilo, protože jsme nakonec brali jen bod. Že jen bránit vedení představuje tu nejhorší cestu. Mentalita ve West Hamu se během půldruhého roku opravdu hodně změnila. Pokud budeme takhle dál pokračovat, určitě se nám to vrátí.

I třeba na evropské scéně, kde bude po předlouhých letech West Ham startovat v Evropské lize?

Máme tým na to, který může vyhrát skupinu a postoupit do jarní fáze. Ale je tady třeba i Ligový pohár. Stačí zvládnout čtyři pět zápasů a můžete zvedat nad hlavu trofej.

Asi si moc nepřipouštíte, že vám bude citelně chybět Jesse Lingard, který během hostování nastřílel v šestnácti zápasech devět gólů a přidal pět asistencí, ale teď se vrátil zpátky do Manchesteru Unied?

Za čtyři měsíce, co u nás byl, odvedl skvělou práci. On pomohl nám, my pomohli jemu, takže se mohl vrátit na Old Trafford. Přeju mu, aby se v Manchesteru prosadil jako u nás. A strach z jeho absence nemám, protože máme plno skvělých fotbalistů, kteří ho nahradí.

Zastoupíte ho v roli střelce? Překonáte svůj střelecký rekord z minulé sezony, kdy jste dal deset gólů?

Raději budu zůstávat vzadu a věnovat se defenzivní práci, které bude určitě hodně. Ale dopředu z druhé vlny samozřejmě vyběhnu a budu tam hledat prostory ke střelbě, i když po zmíněných deseti gólech tam na mě soupeřovi hráči už čekají.

Pánové Coufal, Souček, Škoda, Král a Hušbauer přijali pozvání na oslavu třetího slávistického titulu v řadě.

Petr Horník, Právo

Připraven na novou sezonu jste určitě dokonale.

Dostal jsem od West Hamu volno dva a půl týdne, po návratu Anglie jsem prožil týden v karanténě, pak jsem dva a půl týdne trénoval s mužstvem. Prostě dost dlouhá doba na to, abych načerpal síly a energii. Nemohu se už dočkat, až soutěž začne, protože asi jako každý hráč mám raději zápasy než tréninky a přípravu.

Je na vás vidět, jak moc jste na nový ročník Premier League natěšený.

Strašlivě, protože se bude konečně hrát s diváky na tribunách a před vyprodanými hledišti. Zažil jsem to před půldruhým rokem v prvních čtyřech pěti zápasech, když jsem v lednu do Anglie přišel. Pak všechno zhaslo a až teď se diváci na stadiony zase vrátí. Říká se, že jsou dvanáctým hráčem, ale já tvrdím, že v Anglii dělají fotbal z padesáti procent oni.

A teď ho budou dělat obzvlášť, když se museli tak dlouho v důsledku covidové pandemie bez fotbalu obejít.

Bude to obrovský rok a skvělá Premier League. Po tak dlouhém útlumu, po tom, jak jsou všichni natěšení, po příchodech nových hráčů. Přestupů nebylo sice tolik, ale ty, co se udály, byly ze sorty velkých. Hlavně Manchester City, Chelsea a Manechester United hodně posilovaly.

Masarykova medaile od ambasadora Výjimečné pocty se dostalo Tomáši Součkovi od českého velvyslance v Británii Libora Sečky. Jako teprve druhý český fotbalista působící v Premier League totiž od něho převzal stříbrnou medaili Jana Masaryka za zásluhu o rozvoj česko-britských vztahů. Před ním toto ocenění, které je udělováno od roku 2017, získal bývalý gólman Chelsea Petr Čech. „Medaili si vystavím na nejčestnějším místě ve své síni slávy. Překvapilo mě to, protože jde o trochu jiné ocenění. Ze života... Ani mě nenapadlo, že bych mohl i na hřišti dělat něco pro lidi a pro Českou republiku,“ svěřoval se Tomáš Souček.

A to ještě měli v Anglii zálusk na Messiho...

Všichni ho chtěli do Premier League, i já se těšil, že bych si proti němu mohl zahrát, jako když jsme na něho narazili se Slavií v Lize mistrů ve dvou zápasech s Barcelonou. Vybral si ale Paříž, na kterou teď bude v Lize mistrů každý zvědavý. Donnarumma, Ramos, Messi, už se na ty zápasy také těším.

Troufnete si předvídat, kdo bude favoritem startujícího ročníku Premier League?

Bude to určitě hodně vyrovnaný ročník, takže tři čtyři týmy budou hrát o titul do posledního kola. Oba kluby z Manchesteru a Chelsea mezi nimi určitě budou.

A váš tip?

Pro mě je favoritem Manchesterem City, protože se mi líbí styl, jakým pod trenérem Guardiolou hraje. A jestli Citizens zlákají k přestupu ještě Harry Kanea, o jehož transferu se teď hodně mluví, budou favoritem ještě větším.