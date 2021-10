Tohle Ronaldo neměl dělat. Solskjaer musí ukázat, kdo je tady šéf, kritizuje legenda

Když uprostřed minulého týdne v nastavení vystřelil Manchesteru United výhru v Lize mistrů nad Villarrealem, topil se on i celý tábor Rudých ďáblů v bezbřehé euforii. O pár dnů později ale bylo vše o dost jinak. Nasupený Ronaldo mířil po ligové remíze s Evertonem 1:1 do tunelu a sám pro sebe si nadával. Jen málokdo na Ostrovech pochybuje o tom, že jeho vztek mířil na kouče Oleho Gunnara Solskjaera.

Norský kouč United si totiž dovolil po velkolepém středečním představení začít sobotní ligový duel s CR7 jen na lavičce. A domácí si i bez něj vedli dobře. Po brance Anthonyho Martiala se dostali krátce před přestávkou do vedení.

Ronaldo se dostal na hřiště v 57. minutě, když vystřídal Edinsona Cavaniho. A už o pár minut později domácí náskok ztratili po vyrovnání Androse Townsenda.

😳 The frustration on the face of Cristiano Ronaldo. Not happy.



Ani hvězdný Portugalec už tentokrát výhru pro svůj tým nezařídil a po závěrečném hvizdu to v něm pořádně bublalo.

„Viděl jsem ho, jak jde ze hřiště, a nemůžu říct, že by se mi to líbilo. Je Cristiano naštvaný, když nehraje? Ano. Je naštvaný, když nedá gól? Ano. Je vytočený, když jeho tým nevyhraje? Samozřejmě. To ale všichni víme, nemusí nám to už ukazovat," hodnotila počínání CR7 v televizním studiu stanice Sky Sports legenda United Gary Neville.

„Šel ze hřiště, mumlal si pro sebe, což samozřejmě vzbuzuje otázky. Co říkal? Na koho je tak naštvaný? Samozřejmě se to určitě vztáhne na trenéra. Takové jednání - a Cristiano je dost chytrý na to, aby to věděl - vyvolá jen další velký tlak na Solskjaera," pokračoval Neville.

Podle něj by si měl Nor zjednat respekt a ukázat i Ronaldovi, kdo tomu v United šéfuje.

„Měl by (Solskjaer) být sobecký a dát všem najevo, že má Cristiana pod kontrolou. A to on zvládne, když se mu to už dříve podařilo s Paulem Pogbou. Myslím, že si s Cristianem promluví a řekne mu: Hele, jestli chceš tohle dělat, tak příště až v kabině. Když to předvádíš na hřišti, přináší to další tlak," dodal Neville.

Manchester United sice ze čtvrté příčky v lize ztrácí na vedoucí Chelsea jen dva body, už byl ale vyřazen z Ligového poháru a celkově nevyhrál čtvrtý z posledních sedmi zápasů ve všech soutěží.