Zase Ronaldo. Opět to byl on, kdo zachránil Rudé ďábly, i když tentokrát ze sebe dres neserval

Tentokrát ze sebe neserval dres, jako v předchozím domácím zápase se španělským Villarrealem, kdy v páté minutě nastavení zařídil Rudým ďáblům vítězství 3:2. Ani vypracované tělo do objektivů televizních kamer Cristiano Ronaldo nenastavoval, i když se i v třetím díle Ligy mistrů postaral o výhru nad italským Bergamem. Poté, co devět minut před koncem zařídil senzační obrat a uvedl Old Trafford do extáze, skončil na kolenou u postranní čáry, zvedl ruce k obloze a spustil vítězný ryk.