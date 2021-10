Hromadná rvačka během londýnského derby! Pivo a pěsti létaly vzduchem

Videa z incidentu plní sociální sítě. Na jednom z videozáznamů je vidět, jak jeden z příznivců Tottenhamu proklouzne kolem čtyř členů ostrahy a vykopne dveře, které početné skupiny rozvášněných fanoušků obou týmů rozdělují.

Okamžitě se oba tábory do sebe pustily. Vzduchem létaly pěsti i splašky piva. Ochranka měla co dělat, aby dav od sebe odtrhla a nastolila pořádek. Nikomu se při incidentu nic vážnějšího nestalo. Oproti roku 2015, kdy musel být jeden z příznivců West Hamu hospitalizován po bodnutí do břicha během rvačky, to tedy dopadlo ještě dobře.

Hráči Kladivářů se v neděli nakonec radovali z vítězství 1:0, které vystřelil 18 minut před koncem zápasu jamajský útočník Michail Antonio.

🚨 | NEW: West Ham and Tottenham fans scrappingpic.twitter.com/R1SDETRgLA — News For All (@NewsForAllUK) October 24, 2021

Jediný český legionář, který se za West Ham nastoupil, Tomáš Souček, odehrál celé utkání a ve 35. minutě byl také blízko gólu, ale ve velké šanci těsně minul.