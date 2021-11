Křetínského vstup do West Hamu v ohrožení? Investici by mohl zhatit nečekaný problém

Zdálo se, že transakce, při níž by měl Křetínský získat 27 procent akcií (mluví se o částce 150 milionů liber) klubu, je téměř hotovou věcí. Server 90min ale přišel s informací, že plánovaná transakce by mohla mít nečekanou trhlinu. Bude muset obchod posvětit britská vláda?

Na vině jsou smlouvy, které mají současní majitelé se společností E20 a které se týkají správy stadionu po skončení olympijských her v roce 2012. West Ham si moderní stadion v Londýně pronajímá od roku 2013 a to na 99 let za 2,5 milionu liber ročně (cca 73 milionů korun).

Součástí pronájmu má být ale údajně také desetiletá klauzule (vyprší v roce 2023), která většinovým vlastníkům Hammers nařizuje v případě prodeje více než 10 % akcií klubu zaplatit zvláštní přibližně 20 % daň britské veřejnosti.

Insider responds to claims Kretinsky West Ham deal is in danger #whufc #hammers https://t.co/1EpgGJxkVe — Hammers News (@HammersDotNews) November 9, 2021

S obchodem prý navíc musí souhlasit společnost E20, která je ve vlastnictví státu. Transakce tak defacto potřebuje souhlas od britské vlády. Je tomu ale skutečně tak?

Zdroje blízké klubu tvrdí, že klauzule není překážkou

Podle informací serveru Claretandhugh, který má blízko vedení West Hamu, to pro obchod nepředstavuje závažný problém. „Obchod by měl být do týdne uzavřen," píše server. „Souhlas vlády není potřeba," dementuje server informace z webu 90min.

Podle informací z Ostrovů je ve hře v blízké budoucnosti ze strany Křetínského také kompletní převzetí klubu. Mělo by se jednat o obchod v hodnotě 600 až 700 milionů liber (18 až 21 miliard korun).