Je to had! Ztratil respekt, spílají náhle fanoušci Rangers Gerrardovi. Kamara? Ten mu nepomůže

Coby kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu býval ikonou s takřka neotřesitelnou aureolou. V roli kouče už stihl ztratit respekt nejen u příznivců Slavie či Sparty, kvůli svým výstupům během konfrontací v Evropské lize, ale už i v táboře Rangers, kde ho bezmezně milovali.

A měli proč. Ponížený klub s obrovskou tradicí dokázal dotáhnout ve skotské lize k historickému 55. titulu.

„Chtěl bych vyjádřit upřímnou vděčnost všem v Glasgow Rangers, kteří mi dali šanci vést tento ikonický klub. To, že jsem mu pomohl k 55. titulu v historii, bude mít navždy místo v mém srdci. Chtěl bych popřát všem hráčům, realizačnímu týmu a fanouškům do budoucna jen to nejlepší," snažil se kouč o důstojné rozloučení s bývalým klubem na dálku už z kanceláře v Aston Ville.

Sportovní ředitel Rangers Ross Wilson mu také děkoval a trval na tom, že Gerrard bude na Ibroxu vždy vítaným hostem.

Minimálně část fanoušků Jezdců ale anglické legendě nemůže přijít na jméno.

„Je to smutný den. Chtěl bych mu poděkovat za to, co pro náš skvělý klub udělal, ale nikdy mu neodpustím, že nás zrovna v téhle době opustil. Ztratil veškerý můj respekt. Nikdo není větší než klub," napsal jeden z fanoušků pod oficiální klubové oznámení o Gerrardově odchodu.

Další z příznivců už byl ostřejší. „Totální had. Doufám, že s nimi (Aston Villou) sestoupí. Absolutně nic dobrého mu nepřeji za to, co nám uprostřed sezony udělal," narážel fanoušek na fakt, že se Gerrard narychlo vypařil uprostřed rozehrané sezony. Navíc z lavičky lídra skotské ligy odešel do klubu, jemuž patří až 16. příčka v anglické Premier League.

A to přitom ještě v druhé polovině října všechny ujišťoval, jak je na Ibroxu spokojený a jeho odchod nepřipadá v úvahu. Tehdy byl mimo jiné spojován s možným angažmá v Newcastlu.

„Vypadám spokojený? Vypadám dobře usazený? Tak vidíte, neklaďte mi hloupé otázky," odpálkoval novinářský dotaz na možný konec na lavičce Rangers. „Vždycky jsem říkal, že vyhrát tady první titul bude nejtěžší. Ale jsem teď hladový po tom získat další a doufám, že to hráči cítí stejně jako já," dodal. Jeho zápal mu však vydržel jen pár dnů, pak svá slova radikálně přehodnotil.

V táboře Rangers také panovala obava, zda nebude Gerrard luxovat jejich tým a nebude lákat hvězdy mužstva do nového angažmá. Tyto obavy ale ve skotských médiích rozmetala někdejší hvězda konkurenčního Celtiku Kris Commons.

„Tohle podle mě nebude téma. Ne, že by neměli na Ibroxu talentované hráče. To určitě mají. Žádný z nich by ale neznamenal garantované zlepšení úrovně Aston Villy. Gerradův nový tým má třetí nejhorší obranu v celé lize. Pokud se chce zachránit, musí přinést mnohem lepší kvalitu," uvedl Commons pro Scottish Sun.

Nijak by prý nepomohl ani v Česku dobře známý Glen Kamara, o němž už se dříve v souvislosti s přestupem do Anglie mluvilo. „Kamara sice v záloze za poslední dobu vyčníval. Ale není to typ hráče, který vám nasází pytel gólů a zachrání vás v Premier League," myslí si bývalá opora Celtiku.