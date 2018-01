Mourinho přihodil pět miliónů. I on by rád vykoupil Sáncheze z chřadnoucího Arsenalu

I jemu musí být jasné, že chilského útočníka Alexise Sáncheze už v Arsenalu těžko udrží, přesto Arséne Wenger jako kolovrátek opakuje, že rozhodnutí nepadlo. „Ani zda zůstane, ani zda odejde,“ opakoval i po prvním semifinále Ligového poháru na stadiónu Chelsea, kde Kanonýři uhráli bezgólovou remízu. Více než výsledek dávající Wengerovu mužstvu naději, že by si přece jen mohl zahrát o jednu z ostrovních trofejí, poutalo pozornost to, že Sánchez začal zápas na lavičce a na trávník se dostal až v 66. minutě.

Tím jen zesílily spekulace, že dny chilského legionáře, který v letošní sezóně nastřílel sedm ligových gólů, ale v loňské jich dal čtyřiadvacet, se na Emirates stadium chýlí ke konci.

Úmyslem odejít z klubu, s nímž ani letos nic pořádného nevyhraje, se devětadvacetiletý Sánchez netají už dlouho. V létě byl s Manchesterem City domluven prakticky na všem, Citizens měli připraveno 60 miliónů liber, ale z transferu na poslední chvíli sešlo, neboť Arsenal nenašel náhradu.

Do námluv vstoupil Mourinho

Nyní námluvy pokračují. Sánchez by rád za Guardiolou, pod kterým hrával v Barceloně, Citizens jsou za něho ochotni zaplatit 20 miliónů liber a Arsenal musí jednat.

Zvláště, když Sánchez nemíní podepsat novou smlouvu. Stávající mu v létě skončí a pak by odcházel od Gunners jako volný hráč.

Do námluv se Sánchezem vstoupil navíc městský konkurent Citizens. Mourinhův Manchester Unitred přišel se sumou o pět miliónů vyšší. Portugalský kouč by vzhledem k momentální situaci se zraněnými hráči o Sáncheze moc stál.

„V této chvíli vám nemohu nic říct. Nikoli snad proto, že bych nechtěl, ale proto, že se nic konkrétního neudálo, takže vám nechci dávat špatné informace," tvrdil novinářům po semifinále Ligového poháru Arséne Wenger.

O trest prý nešlo

„Mé rozhodnutí vynechat Sáncheze ze sestavy nijak nesouvisí se snahou Manchesteru City získat tohoto hráče," ohradil se proti spekulacím, že Sánchezova absence v základní sestavě signalizuje jeho odchod ke konkurenci.

„Jakmile přišel na hřiště, okamžitě představoval nebezpečí pro soupeřovu bránu. Je plně koncentrovaný na fotbal a své výkony, hraje na sto procent v každém zápase a bez ohledu na to, na jak dlouho má v klubu ještě smlouvu. Prostě fotbalista světové úrovně," odmítl trenér Arsenalu, že by místo mezi náhradníky bylo pro Sáncheze trestem.

„A jestli jsem přesvědčen, že Alexis zůstane? Ano, chci aby zůstal. Nejen do června, ale ještě na dlouhou dobu," řekl a hned ujišťoval: „Vyřešíme to dobře. A hlavně rychle."

Až následující lednové dny ukáží, nakolik jde jen o Wengerovo zbožné přání. Sám Sánchez by rád za Guardiolou do Manchesteru City, ovšem Mourinho nabízí o pět miliónů víc, jen aby se příští Sánchezovou destinací stal Old Trafford.

Odchod Sáncheze z Arsenalu dostal ještě jasnější kontury poté, co Sky Italy přišla s informací, že Kanonýři už jsou s Bordeaux domluveni na přestupu dvacetiletého Brazilce Malcoma a jedná se jen o finanční sumě.

Francouzi požadují 40 miliónů liber, a proto Arsenal licituje s oběma kluby z Manchesteru. Pokud by některý zaplatil za Sáncheze 35 miliónů, nebudou na Emirates stadium transferu chilského legionáře bránit.