Liverpool a West Ham končí v poháru, Skalák nastoupil za Brighton

Wigan šokoval West Ham. Will Grigg oslavuje jeden z gólů.

Liverpool začal dobře a už v páté minutě vedl po Firminově zásahu, pro hosty ale během šesti minut otočil skóre Rodriguez. Chvíli nato Dawson dostal míč za gólmana Mignoleta potřetí, sudí Pawson však po poradě s videorozhodčím branku neuznal.

Technika byla v zápase v permanenci a po chvíli ji sudí využil znovu, přisoudil domácím pokutový kop, který však Firmino nasměroval do břevna. V závěru poločasu si navíc Rodriguezův pokus do vlastní brány srazil Matip a Liverpool poprvé od ledna 2007 inkasoval tři góly ve dvou domácích duelech po sobě.

Naději pro svěřence Jürgena Kloppa vykřesal v 78. minutě Salah, víc už ale Liverpool nepřidal a podlehl West Bromwichi poprvé od února 2013.

West Hamu se nepovedl úvod sezony, v posledních zápasech se mu ale dařilo a v tabulce Premier League vystoupal na 11. místo. V poháru měl ale problémy už v minulém kole, kdy až v prodloužení opakovaného duelu rozhodl o postupu přes Shrewsbury.

Za Wigan se proti svěřencům Davida Moyese dvakrát prosadil Grigg, jenž v FA Cupu nastřílel už šest branek. Hosté navíc odehráli téměř celý druhý poločas v oslabení, neboť byl po plivnutí na soupeře vyloučen Masuaku.

"Absolutně nepřijatelné. Zrovna, když jsme se snažili vrátit do zápasu, prohrávali jsme jen 0:1. Tento moment to ale změnil. Nemohu si na rozhodnutí stěžovat. Sice to rozhodčí nemohl vidět, ale nakonec se dobrali správného verdiktu," okomentoval situaci Moyes.

Tottenham jen remizoval s Newportem

Skalák za A-tým Brightonu nastoupil poprvé od 19. září a byl u jedné z mála šancí hostů na hřišti Middlesbrough, když se snažil dorazit do sítě Kayalovu střelu. Domácí byli aktivnější, Traoré trefil tyč, o postupu Brightonu však v nastavení rozhodl střídající Murray.

Z prvoligových celků postoupil rovněž Leicester, který vyhrál jasně 5:1 na hřišti Peterborough. Southampton v duelu týmů z nejvyšší soutěže porazil 1:0 Watford.

Opakovaný zápas bude překvapivě muset odehrát Tottenham, který remizoval 1:1 na hřišti Newportu ze čtvrté ligy. Domácí dokonce vedli zásluhou Amonda, v 82. minutě ale srovnal po povedené patičce Sona Hung-mina kanonýr Kane.

Podruhé se střetnou též Huddersfield s Birminghamem a Swansea s Notts County, oba zápasy skončily 1:1.