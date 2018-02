Mahriz dál trucuje a nebude hrát ani proti Manchesteru City

Mahriz, který měl výrazný podíl na předloňském senzačním triumfu Leicesteru v Premier League, si postavil hlavu a nechodí ani na tréninky. Trenérovi Claudu Puelovi chyběl už ve třech zápasech a podle francouzského kouče nenastoupí ani v sobotu.

"Doufám, že si to Rijád srovná v hlavě a vrátí se do týmu. Nejlepší by bylo znovu se k nám připojit a užívat si fotbal," uvedl Puel na dnešní tiskové konferenci. "Je to úžasný hráč a fotbal miluje. Se spoluhráči má dobré vztahy, musí se vrátit a hrát," dodal kouč. K tomu, zda Mahriz absentuje se svolením klubu, se nechtěl vyjádřit.

Mahriz je s osmi góly druhým nejlepším střelcem Leicesteru v tomto ligovém ročníku. Tým bez něj v Premier League podlehl Evertonu a remizoval se Swansea. V tabulce je osmý.