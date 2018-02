Jako hráče Guardiolu do Wiganu nechtěli, jako trenér Citizens proti němu teď vyhořel. Agüero nakopl fanouška

Jako hráč nebyl dost dobrý, aby ho Wigan angažoval, jako trenér Manchesteru City Pep Guardiola proti třetiligovému soupeři neuspěl. V osmifinále anglického FA Cupu se zrodila velká senzace, neboť suverén Premier League a téměř jistý účastník čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s protivníkem hrajícím o dvě soutěže níž. „Stane se to. Stalo se nám to v lize proti Liverpoolu, stalo se to dnes ve Wiganu, stane se to znovu,“ tvářil se španělský kouč Citizens, jako by ho prohra a vyřazení z FA Cupu nevyvedlo z míry.

Guardiolův sen o tom, že by v letošní sezóně vyhrál s Manchesterem City všechny čtyři trofeje, o které se jeho tým uchází, je napadrť, neboť nikdo nečekal, že by si neporadil s Wiganem hrajícím na Ostrovech až třetí nejvyšší soutěž.

Přitom ještě před pondělním zápasem Guardiola žertoval a připomínal, jak se ve třiatřiceti ucházel o angažmá ve Wiganu a byl odmítnut.

„Vyhrál jsem s Barcelonou šest titulů, zvítězili jsme v Poháru vítězů pohárů i v Lize mistrů, ale tehdy když v roce 2003 končilo mé dvouleté angažmá v Itálii, nebyl jsem pro Wigan dost dobrý. Řekli mi tehdy, že jsem pro ně moc starý, takže místo do Anglie jsem šel do Al Ahlí," vzpomínal na epizodu ze své hráčské kariéry.

V osmifinále FA Cupu měl Guardiola s Manchesterem City dokázat, že jako trenér je dost dobrý na to, aby Wigan vyřadil, ale ani to se mu nepovedlo. Poté, co byl v nastavení první půle vyloučen Delph, hráli Citizens druhý poločas jen v deseti a po gólu domácího Grigga v 79. minutě z poháru vypadli.

„Snažili jsme se, i v deseti si vytvořili šance, ale domácí brankář chytal velmi dobře a my ho nedokázali překonat," glosoval nepovedené vystoupení svých svěřenců Guardiola, jemuž nepomohlo ani to, že na posledních pětadvacet minut poslal na hřiště Agüerova dvorního nahrávače De Bruyna.

„Psychicky je velice těžké bojovat ve čtyřech soutěžích naráz, o čemž jsme se teď ve Wiganu přesvědčili," přiznal španělský kouč po hodně emotivním konci utkání.

Nadšení domácí fanoušci totiž vtrhli na hřiště, na trávníku došlo k tahanicím a strkanicím, dopálený Agüero, na něhož se příznivci Wiganu sápali, dokonce jednoho nakopl, po dalším plivnul, takže ho museli pacifikovat spoluhráči i soupeři.

Na trávník dokonce přiletěly reklamní panely a pořádek obnovovali také policisté. I rozčarovaný Guardiola se těžce krotil, v tunelu ze hřiště do kabin došlo k dalšímu konfliktu, do něhož se měl zapojit i on.

"V tunelu k ničemu nedošlo," tvrdil kouč Citizens a domácí trenér Paul Cook nadšený z výhry a senzačního postupu přitakával. „Opravdu mezi námi nevznikl žádný problém."

Manchesteru City zůstaly po vyřazení z FA Cupu tři soutěže, v nichž hodlá uspět. Ligový pohár, jehož finále se hraje v neděli ve Wembley a v němž nastoupí proti Arsenalu, Premier League, ve které má na první příčce náskok 16 bodů a pochopitelně Champions League. Tam už je po výhře 4:0 v Basileji jednou nohou ve čtvrtfinále.