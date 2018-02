Absolutní hanba, schytává to Arsenal. Neuvěřitelné, že hráči finále odchodí, nechápe Henry

Ještě dál v sžíravé kritice šel bývalý obránce Manchesteru United a anglické reprezentace a nyní televizní expert Gary Neville. „Byl to naprosto bezpohlavní výkon. Ramsey, Xhaka, Özil, ti po hřišti ve Wembley pouze chodili. Byla to hanba. Absolutní hanba," rozpálil se nad tím, co někteří hráči Arsenalu ve finále Ligového poháru, nesoucího název Carabao Cup, předváděli.

„Nechci o nich ani mluvit," těžko ovládal svůj slovník, aby snad nevypustil ještě drsnější slova na adresu obránců, kteří v soubojích s Agüerem doslova shořeli.

3 - No manager has lost more League Cup finals than Arsene Wenger (2007, 2011 and 2018), level with Alex Ferguson (who also won the trophy four times). Hoodoo. pic.twitter.com/eg92R1Ifba — OptaJoe (@OptaJoe) 25. února 2018

„Když takto prohrajete, je zpochybňováno úplně všechno. Televizními experty obzvlášť. Přitom mnohé z nich znám. Někteří fotbal hráli a pokaždé také neodváděli výkon na dvě stě procent," přešel do výpadu trenér Gunners Arséne Wenger.

Už na konci finálového zápasu na něm bylo patrné, že mu pochodují nervy. Jeho celek prohrával 0:3, ale on se přesto pustil do rozmíšky se čtvrtým sudím Grahamem Scottem. Namísto toho, aby s povděkem přijal, že další trýzeň končí, domáhal se na něm delšího nastavení.

„Když jsem se ptal, proč nepřidá víc minut, když v průběhu utkání došlo několikrát k ošetřování hráčů, odpověděl mi: Proč je potřebuješ?" posteskl si Wenger. „Není přece na něm, aby posuzoval, kolik se má nastavovat."

Jen smůla a gól z ofsajdu?

Kouč Gunners byl k svému celku po prohraném finále vůbec pramálo kritický.

„V prvním poločase jsme ovládli hru velmi dobře, měli jsme i první dobrou šanci," připomínal Wenger příležitost, kterou zmařil Aubameyang.

3 - Arsenal have conceded 3+ goals at Wembley for the first time since October 1999 (2-4 v Barcelona in the Champions League). Swatted. pic.twitter.com/FvAOiT9F6k — OptaJoe (@OptaJoe) 25. února 2018

„Pak jsme ale udělali velkou chybu a dostali první gól. Ve druhém poločase jsme ovšem měli smůlu, protože druhá branka soupeře padla z ofsajdu. Ztratili jsme koncentraci a za to pak v zápase proti kvalitním týmům zaplatíte. A Manchester City není žádným průměrným mužstvem, vždyť dominuje Premier League."

Ve čtvrtek dojde k ligové repríze

Problémem Arsenalu je, že za čtyři dny narazí na Manchester City zase. Už ve čtvrtek se oba týmy střetnou znovu, tentokrát ovšem na Emirates Stadium o ligové body. Pokud by Wenger se svým týmem ani tuto partii nezvládl, bude Arsenal nejspíš definitivně odepsán z už beztak pomíjivé hry o umístění v první čtyřce. Vždyť momentálně ztrácí na čtvrtý Tottenham deset bodů, což je manko hrozivé. A nic na tom nemění, že Gunners mají odehráno o zápas méně.

Z Premier League tak nejspíš cesta do Ligy mistrů ani letos nepovede, s vítězstvím v Evropské lize, odkud by se mohl Arsenal v případě triumfu do Champions League kvalifikovat, je to také problematické. Vždyť v osmifinále čeká na Kanonýry AC Milán.

Pro Henryho by to byl sen

I proto se na Emirates Stadium začalo spekulovat, zda bylo moudré prodlužovat s Wengerem smlouvu na další dva roky. A mnohé indicie naznačují, že v případě pokračujících nezdarů by francouzský trenér mohl přece jen skončit před jejím naplněním.

I proto dostal Thierry Henry otázku, zda by měl o uvolněné místo na trenérské lavičce zájem.

„Koho by ta práce nezajímala. Byl by to sen. Ale nemohu o tom mluvit kvůli úctě, kterou k trenérovi Wengerovi chovám. A navíc mám svou práci v Belgii," připomínal v rozhovoru pro Sky Sports roli asistenta belgické reprezentace, s níž se chystá na mistrovství světa v Rusku.