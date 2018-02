Strach z budoucnosti? To je to poslední, co teď mám, odmítá Wenger, že by v létě v Arsenalu skončil

Blamáž v nedělním finále Ligového poháru, zdrcující kritika, která na jeho hlavu i celý Arsenal po prohře 0:3 s Manchesterem City dopadala, kouč Gunners Arséne Wenger přesto nepřipouští, že by další zpackaná sezóna bez zisku trofeje byla jeho labutí písní na Emirates stadium. „Jediné, na co teď myslím, je příští zápas,“ odmítá, že by ho znepokojovala budoucnost. Malý problém je ovšem v tom, že tím příštím zápasem je ve čtvrtek znovu konfrontace s Guardiolovými Citizens. Pro změnu ligová…

„Strach z budoucnosti? To je to poslední, co v tuto chvíli mám," odmítá sedmašedesátiletý Francouz, že by ho znepokojovaly spekulace o jeho předčasném konci v Arsenalu. Loni v létě prodloužil smlouvu o další dva roky a míní se držet toho, co je v ní psáno. On a nikdo jiný!

„Nebudete spát, když neuslyšíte, zda jsem si svou pozicí jistý či nikoli?" reagoval na dotazy, jak se ho dotkla kritika po nedělním prohraném finále s Manchesterem City, a spekulace o tom, že by mohl na lavičce skončit už v létě.

Na ostrovech stále intenzivněji proskakují informace, že by se novým koučem Arsenalu mohl stát trenér německé reprezentace Joachim Löw, stejně jako se začalo skloňovat jméno Thierryho Henryho, ikony Gunners, která teď působí v roli asistenta u belgického národního týmu.

3 - No manager has lost more League Cup finals than Arsene Wenger (2007, 2011 and 2018), level with Alex Ferguson (who also won the trophy four times). Hoodoo. pic.twitter.com/eg92R1Ifba — OptaJoe (@OptaJoe) 25. února 2018

„Jsem ohromen tím, že musím pořád dokola odpovídat na stále stejné věci," podivoval se Wenger. „Musím umět žít s kritikou, protože je součástí moderní doby a dnešního fotbalu. A kritika je součástí práce těch, kteří fotbal komentují," naznačil, že je nad ataky vůči své osobě povznesen i poté, co už potřetí neuspěl ve finále Ligového poháru.

„Vzpomínáte pouze zápasy, které jsme ztratili. Ale já jich také spoustu vyhrál. Cestou do finále jsme třeba porazili Chelsea, což dokazuje, že můj tým má kvalitu a může bojovat o umístění v první ligové čtyřce. A jestliže jsme ve finále prohráli, pak se soupeřem, který dominuje Premier League," dožadoval se objektivity.

Přesto se nevyhnul otázce, zda se stále ještě považuje za dobrého trenéra. „Jak to posuzujete? Pouze podle výsledků, nebo podle kvality práce?" opáčil Wenger. „Snažím se být lepším trenérem, než jakým jsem byl před pěti lety. Můžete nesouhlasit a já to pochopím, ale hodnoťte i úsilí, odhodlání a mou tvrdou práci. Trenér by měl být vždy hodnocen podle toho, zda ze svého týmu dostane to nejlepší."

Čtvrteční ligový duel s Manchesterem City opětovně odpoví, zda je toho Wenger pořád ještě schopen. Pokud by ani druhou konfrontaci s Guardiolou nezvládl, už beztak pofidérní snaha Arsenalu ještě zabojovat o umístění v první čtyřce a tím i o účast v příštím ročníku Ligy mistrů by vzala definitivně za své.